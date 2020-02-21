Боттас впервые услышал о системе DAS год назад
Финский гонщик сообщил, что при пилотаже болида Mercedes с использованием нового технического решения не приходится идти на компромиссы.
В середине дня в пятницу Валттери Боттас, общаясь с журналистами после завершения своей части тестовых заездов, впервые подробнее рассказал о внедренной Mercedes системе двухмерного руления с позиции гонщика. В частности, он опроверг циркулировавшие по паддоку подозрения, что работа системы DAS делает пилотаж автомобиля более трудоемким.
«Все работает вполне нормально и органично, – в частности рассказал финн. – Не происходит ничего странного или неожиданного, ни к чему не приходится привыкать, ни с чем не возникает сложностей. Ты просто перемещаешь вперед или назад рулевую колонку в нужный момент».
Гонщик также рассказал, что впервые узнал о существовании воплощенной в DAS идеи примерно год назад – а также что пилоты команды до начала тестов осваивали новинку с помощью симулятора. При этом Боттас уверен, что конкуренты не смогут быстро скопировать новинку.
«Такую систему непросто разработать и изготовить – и еще сложнее сделать так, чтобы она нормально встроилась в работу рулевого управления, – пояснил пилот. – Даже мы пока еще только изучаем нюансы работы, выявляем потенциал DAS. Хотя уже сейчас складывается впечатление, что в определенных условиях система может быть очень полезна.
Скопировать систему – задача весьма трудоемкая. Я надеюсь, на этом мы будем иметь преимущество в течение немалого времени. И я рад и горд работать в команде, которая способна совершить такой прорыв».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Пятница
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Люк Смит
Боттас впервые услышал о системе DAS год назад
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