Боттас впервые услышал о системе DAS год назад

В середине дня в пятницу Валттери Боттас, общаясь с журналистами после завершения своей части тестовых заездов, впервые подробнее рассказал о внедренной Mercedes системе двухмерного руления с позиции гонщика. В частности, он опроверг циркулировавшие по паддоку подозрения, что работа системы DAS делает пилотаж автомобиля более трудоемким.

«Все работает вполне нормально и органично, – в частности рассказал финн. – Не происходит ничего странного или неожиданного, ни к чему не приходится привыкать, ни с чем не возникает сложностей. Ты просто перемещаешь вперед или назад рулевую колонку в нужный момент».

Гонщик также рассказал, что впервые узнал о существовании воплощенной в DAS идеи примерно год назад – а также что пилоты команды до начала тестов осваивали новинку с помощью симулятора. При этом Боттас уверен, что конкуренты не смогут быстро скопировать новинку.

«Такую систему непросто разработать и изготовить – и еще сложнее сделать так, чтобы она нормально встроилась в работу рулевого управления, – пояснил пилот. – Даже мы пока еще только изучаем нюансы работы, выявляем потенциал DAS. Хотя уже сейчас складывается впечатление, что в определенных условиях система может быть очень полезна.

Скопировать систему – задача весьма трудоемкая. Я надеюсь, на этом мы будем иметь преимущество в течение немалого времени. И я рад и горд работать в команде, которая способна совершить такой прорыв».