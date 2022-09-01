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После того, как Формулу 1 в конце 2016-го покинул Нико Росберг, у Льюис Хэмилтона не осталось в пелотоне серьезных соперников: попытки Ferrari навязать борьбу оказались неубедительными, а партнер по команде Валттери Боттас не оказывал лидеру Mercedes достойного сопротивления.

Итогом стали четыре подряд чемпионских титула, которые сделали Хэмилтона семикратным и позволили сравняться с Михаэлем Шумахером.

Казалось, «заморозка» регламента без проблем даст Льюису возможность вновь стать сильнейшим в сезоне-2021. Но небольшие перемены, затронувшие днище, неожиданно сильно ударили по Mercedes.

В итоге Хэмилтону пришлось весь год бороться с Максом Ферстаппеном, и на последнем круге последней гонки – после спорного судейского решения Майкла Маси – голландец провел обгон, который стоил Льюису победы и титула.

Сказав пару фраз в обязательном интервью под подиумом, Хэмилтон не пошел на пресс-конференцию – и вообще исчез из публичного пространства, включая социальные сети. Два месяца вся формула 1 гадала, продолжит ли он вообще карьеру. Сам гонщик в недавнем интервью Vanity Fair назвал момент поражения «худшим кошмаром, который стал реальностью».

Боттас, который до конца 2021 календарного года оставался пилотом Mercedes, недавно рассказал чуть подробнее о том, как Льюис переживал первые дни после Абу-Даби.

«После завершения того сезона у нас были запланированы кое-какие командные мероприятия, где мы коротко повидались с Льюисом, – цитирует финна сетевое издание Crash.net. – Наша беседа получилась недолгой, он был какой-то непривычно тихий. Словно до сих пор не мог поверить во все, что случилось».

Он продолжил: «Если нужно, я тоже могу собраться. Но было видно, насколько ему сложно внутри. Не сомневаюсь, он еще очень долго восстанавливался после всего этого. Думаю, через что-то похожее пришлось пройти каждому, кто бился за титул и проиграл в последней гонке. А в этот раз еще и обстоятельства были совершенно особенными. Такое очень сложно принять.

Это показывает, насколько сильно он любит наш спорт».

Боттас также выразил уверенность, что события нынешнего сезона, когда форма Mercedes не позволяет Льюису претендовать на победы, едва ли добавляют британцу позитива.

«Для гонщика вроде Льюиса, который привык постоянно сражаться впереди, привык побеждать, все это очень непросто, – объяснил Валттери. – Но кажется, сейчас он уже нашел себя в этой ситуации и продолжает работать. Они на верном пути.

Я видел, как ему было сложно в Абу-Даби и в начале нынешнего сезона, но думаю, сейчас он уже стал прежним. А вообще, сложности обычно делают его только сильнее».

После Гран При Бельгии Хэмилтон занимает шестую строчку в чемпионате пилотов, уступая своему новому напарнику Джорджу Расселлу 24 очка.

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