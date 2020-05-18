Боттас вернулся за руль болида! Но это не Формула 1

Пока многие пилоты Формулы 1 тренируются и соревнуются с помощью компьютерных симуляторов, действующий вице-чемпион Валттери Боттас разбавил паузу в чемпионате заездами на настоящем гоночном автомобиле. Финский пилот провел тренировки за рулем раллийной Skoda Fabia категории R5.

Боттас не стал делиться с публикой подробной информацией о тренировках, ограничившись несколькими выложенными в твитер фотографиями с подписью I believe I can fly («Кажется, сейчас полечу») – строчкой из популярной песни исполнителя Ар Келли.

Напомним, что финн не слишком часто, но регулярно принимает участие в раллийных соревнованиях. В частности, минувшей зимой он на автомобиле категории WRC завершил на 9-м месте Ралли Арктика, которое проводится на севере Финляндии.