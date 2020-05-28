Грядущий уход Себастьяна Феттеля из Ferrari запустил в Формуле 1 цепочку перестановок. Оставшийся без команды четырехкратный чемпион мира теперь считается одним из претендентов на место в Mercedes. Босс немецкой команды Тото Вольф якобы предпочитает видеть на этом месте Джорджа Расселла из Williams. И оба этих варианта не оставляют места в команде для вице-чемпиона мира Валттери Боттаса.

Финн впервые за долгое время стал объектом активных обсуждений на трансферном рынке. Если раньше в кулуарах говорили лишь о том, продлит ли Mercedes контракт с Валттери, то теперь слухи связывают пилота с переходом сразу в несколько команд. Так где же мы увидим Боттаса в 2021 году?

Все-таки останется в Mercedes

Во-первых, пока рано списывать Валттери из чемпионской команды – как минимум официального объявления сделано не было. И скорее всего, будет оно нескоро. Тото Вольф комментируя последние перестановки в Ferrari и McLaren, заметил, что конкуренты поторопились с контрактами. По мнению Вольфа, заранее анонсированное расставание и пилота демотивирует, и команду ставит под угрозу кражи технических инноваций. А значит, если об уходе Боттаса и объявят, то уж точно не до старта сезона.

По слухам, сторонников у продления сотрудничества с Валттери в Mercedes почти нет. За одним, но весьма важным исключением – финна поддерживает Льюис Хэмилтон. Понятно, что шестикратный чемпион уже привык к удобному напарнику, и сталкиваться что с самовольным Феттелем, что с амбициозным Расселлом ветерану не хочется. От Боттаса же сюрпризов уже никто не ждет.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф и пилот команды Валттери Боттас

Вариант с продлением Боттаса может оказаться реальным, если в Daimler действительно решат продать команду до перехода на новый регламент. Сажать Расселла в машину на год, чтобы потренировать его для конкурентов? Бессмысленный шаг. Если сезон-2021 будет для Mercedes последним в Ф1, то Боттаса вполне могут оставить в команде. В иных случаях шансов мало.

Борьба с Алонсо за Renault

Немецкие источники еще неделю назад сообщили, что Боттас начал обсуждать переход в Renault. Его менеджер Дидье Котон якобы уже провел встречу с боссом французской команды Сирилем Абитбулем. Резон в таком шаге есть – после ухода Даниэля Риккардо в Энстоуне появилось свободное место, Renault хорошо платит, да и среди команд, у которых точно есть свободные позиции, французы смотрятся сильнейшими.

Фернандо Алонсо

Но есть и одна большая проблема. Ее зовут Фернандо Алонсо. По информации французского журнала Auto Hebdo, Боттас действительно входит в список кандидатов Renault, но занимает в этом списке второе место после испанца. Тот же источник уверяет, что возвращение Алонсо весьма вероятно. Фернандо настроен доказать всем, что по-прежнему является топ-пилотом, а Renault, с которой он взял два титула, его единственный вариант на 2021 год.

Таким образом, Боттас может быть только запасным вариантом для Энстоуна. Хотя в команде и высоко его ценят, отмечая неплохой уровень финна в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.

Стать помощником Ферстаппена в Red Bull

Пожалуй, самый сенсационный вариант для Валттери – перейти в Red Bull. Но источники уверяют, что менеджер Котон уже приглашал на ужин Кристиана Хорнера.

Факт переговоров подтвердил и корреспондент Sky Sports Тед Кравиц. По его данным, в Red Bull действительно рассматривают кандидатуру Боттаса, но пока не готовы его нанять. Как замечает журналист, в команде не уверены, что финн явно превосходит выступающего за них сейчас Алекса Элбона.

Борьба Валттери Боттаса на Williams и Макса Ферстаппена на Red Bull

Однако проведший в команде всего одну осень англо-таец пока не может считаться стабильным бойцом, а Red Bull нужен именно такой. Хельмут Марко в том году говорил, что его команда обошла бы Ferrari в Кубке конструкторов, останься ее вторым пилотом Дэн Риккардо.

Red Bull ищет пилота, который будет постоянно набирать максимальное количество очков. И при этом не будет мешать Максу Ферстаппену идти к чемпионскому титулу. Боттас как раз проверен в обеих ролях – он трижды помогал Mercedes взять Кубок конструкторов и ни разу всерьез не мешал Хэмилтону побеждать в чемпионате.

Шансы Валттери на переезд в Милтон-Кинс возрастут, если Элбон в 2020-м не сможет вмешаться в борьбу лидеров. Red Bull явно не нужен гонщик, который будет все время приезжать шестым. Но вряд ли в нынешних условиях команда решит определяться с составом раньше октября. Если к тому времени Боттас все еще будет свободен – он получит шанс. Но захочет ли сам Валттери тянуть до последнего?

Вернуться в Williams

Если же Боттас действительно лишится места в Mercedes, а Renault предпочтет Алонсо, то у финна наверняка останется один надежный вариант – Williams. Он хорошо знаком с командой, брал с ней подиумы и дорос в Гроу до Mercedes. Конечно, нынешнее положение Williams плачевно. Однако, никто не знает, где команда окажется в 2022 году. И если других вариантов у Валттери не будет, он вполне может постучать в дверь к старым знакомым.