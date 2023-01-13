Боттас: В Mercedes я чувствовал, что веселиться стыдно
Финский гонщик рассказал о тех изменениях, которые произошли в его жизни после перехода из топ-команды в состав Alfa Romeo
Валттери Боттаса взяли в Mercedes перед стартом сезона-2017, когда внезапно объявил о завершении карьеры Нико Росберг. Финский пилот провел в Брэкли пять сезонов, одержал за это время десять побед и даже стал дважды вице-чемпионом мира, однако ему так и не удалось составить достойную конкуренцию своему напарнику Льюису Хэмилтону.
Чемпионат-2022 Боттас провел в составе Alfa Romeo и принес команде лучший за десять лет результат – шестое место в Кубке конструкторов. И хотя Валттери больше не мог бороться за победы и даже подиумы, по его словам, смена обстановки очень помогла ему.
«Когда коронавирус остался в прошлом, путешествовать стало проще. Так что теперь между гонками я вновь могу жить полной жизнью, – рассказал 33-летний финн изданию Racer. – Безусловно, у меня есть работа в команде. Я часто езжу на базу и участвую в брифингах. Но также у меня остается достаточно времени на разные крутые штуки.
Прежде [в Mercedes] в практически ощущал стыд, когда пытался повеселиться. Возникало чувство, что мне просто непозволительно развлекаться. Но теперь я лучше разобрался в себе самом и делаю гораздо больше того, что хочу сам – а не того, что мне надлежит делать.
Я пробую то, что дает мне энергию. Лучше зная себя самого, я проще нахожу вещи, которые приносят удовольствие.
В паузе между гонками в Мексике и Бразилии я отправился в Аргентину и побывал там в разных местах. Это позволило мне переключиться, встряхнуться психологически. В Бразилию я приехал со свежей головой.
Конец сезона всегда получается очень напряженным, и даже небольшой перерыв может иметь важное значение. Во всяком случае, для меня. Когда я приезжаю на трассу, то занят только гонками и полностью сконцентрирован на уик-энде. Но когда гонок нет – значит, их нет».
Контракт Боттаса с Sauber (командой, которая выступает под именем Alfa Romeo) рассчитан до конца 2023 года.
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