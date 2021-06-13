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Боттас: В июле начну переговоры с Mercedes

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Валттери пока не собирается покидать Брэкли

Боттас: В июле начну переговоры с Mercedes

Контракт Валттери Боттаса с Mercedes истекает в конце 2021 года. По слухам, финн должен уступить место в команде Джорджу Расселлу, однако официально об этом не объявляли. 

Сам Боттаса уверяет, что пока даже не обсуждал с Mercedes свое будущее, но намерен вскоре исправить эту ситуацию.

«Во-первых, мы еще ни о чем не говорили, потому что чемпионат очень напряженный, – сказал Боттас. – А вы знаете, как важно спокойствие в работе. Надо концентрироваться на главном.

Придет время [для переговоров о контракте], не сомневайтесь. Пока времени нет, но полагаю, что мы начнем обсуждения в следующем месяце. По опыту я знаю, что чем раньше со всем разберешься, тем лучше для всех».

31-летний Боттас проводит в Ф1 девятый сезон и считает, что пока далек от завершения карьеры:

«Если смотреть в целом, то я точно могу еще несколько хороших сезонов провести. Я чувствую, что года к году продолжаю прибавлять. Я значительно моложе самых старых пилотов, так что в теории время у меня еще есть. Но никогда не знаешь, что ждешь в будущем. Так что я двигаюсь от этапа к этапу, а там посмотрим».

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