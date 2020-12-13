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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Боттас: В гонке перепробовал все – и все без толку

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Боттас: В гонке перепробовал все – и все без толку
Автор:
, Главный редактор

Расклад по гоночному темпу между Mercedes и Red Bull всерьез удивил финского гонщика

Валттери Боттас провел Гран При Абу-Даби без ошибок – но машина не позволила финскому гонщику навязать борьбу победившему в гонке Максу Ферстаппену. Об этом пилот Mercedes рассказал в традиционном интервью после окончания заезда.

«Машина Red Bull была сегодня слишком быстра. Неожиданно быстра. Мы рассчитывали, что не будем отставать от Макса по гоночному темпу – но он смог контролировать ход гонки и всегда держать нас на нужном расстоянии. Я перепробовал все, чтобы это изменить – но не смог ехать в том же темпе.

В остальном же гонка была неплохой. Я не допустил ошибок – и думаю, вряд ли мог сегодня выжать из машины больше. Так что, нельзя сказать, что я провел плохой день. Что касается всего года, то команда провела его просто великолепно – и я по-настоящему горд, что мы смогли финишировать в общем зачете на двух первых позициях. Я искренне благодарен каждому сотруднику, который работал с нами на гонках или на фабрике.

Что касается моих планов на ближайшее будущее, то на ближайшие дни у меня есть кое-какие мероприятия, связанные с командой. А потом – отпуск, возможность увидеть семью. Если честно, я даже не вспомню, когда именно виделся с родственниками в последний раз…»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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