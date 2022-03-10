Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне

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Февральская сессия в Барселоне оказалась для Alfa Romeo неудачной: машина часто ломалась, а по темпу гонщики коллектива не смогли угнаться даже за Haas.

Однако когда участники Ф1 переехали в Бахрейн, картина оказалась совсем иной. По итогам четверга Валттери Боттас стал седьмым, уступив полторы секунды лучшему результату Пьера Гасли. При этом свой результат финн показал на шинах средней жесткости C3.

«Я доволен куда больше, – признался Валттери журналистам. – День вышел по-настоящему хорошим. Я бы сказал, что мы начали отыгрываться после Барселоны, где все прошло совсем не идеально. Там постоянно возникали проблемы, но сегодня после обеда все прошло вообще без накладок».

Он уточник: «Говоря откровенно, и у Гуаньюя [Чжоу] с утра, и у меня после обеда возникали небольшие неполадки – но, к счастью, ничего серьезного».

Боттас отметил, что доволен изменениями машины С42 по сравнению с первыми тестами: «Сегодня было очень интересно посмотреть на отличия от первых тестов. Думаю, мы движемся в верном направлении, и сегодня провели несколько любопытных экспериментов с настройками. Я бы сказал, что это был первый день настоящих тестов. Мы стали разбираться с балансом, с поведением машины, улучшать ее.

В Барселоне мы вообще не провели ни одной длинной серии кругов. А теперь совершаем их и работаем с настройками, это огромная разница.

Я видел, как нервничали люди в боксах с утра – все очень надеялись, что получится избежать новых проблем. А вечером те же лица были по-настоящему довольными».

Чжоу и Боттас за день проехали 120 кругов. Только у Red Bull (138) и Mercedes (122) дистанция оказалась больше.