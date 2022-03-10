Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Бинотто призвал запретить инновацию Mercedes. Но потом Следующая / Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг
Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне

Новобранец команды из Хинвиля рассказал, что только в Сахире она впервые провела нормальный тестовый день

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Февральская сессия в Барселоне оказалась для Alfa Romeo неудачной: машина часто ломалась, а по темпу гонщики коллектива не смогли угнаться даже за Haas.

Однако когда участники Ф1 переехали в Бахрейн, картина оказалась совсем иной. По итогам четверга Валттери Боттас стал седьмым, уступив полторы секунды лучшему результату Пьера Гасли. При этом свой результат финн показал на шинах средней жесткости C3.

«Я доволен куда больше, – признался Валттери журналистам. – День вышел по-настоящему хорошим. Я бы сказал, что мы начали отыгрываться после Барселоны, где все прошло совсем не идеально. Там постоянно возникали проблемы, но сегодня после обеда все прошло вообще без накладок».

Он уточник: «Говоря откровенно, и у Гуаньюя [Чжоу] с утра, и у меня после обеда возникали небольшие неполадки – но, к счастью, ничего серьезного». 

Боттас отметил, что доволен изменениями машины С42 по сравнению с первыми тестами: «Сегодня было очень интересно посмотреть на отличия от первых тестов. Думаю, мы движемся в верном направлении, и сегодня провели несколько любопытных экспериментов с настройками. Я бы сказал, что это был первый день настоящих тестов. Мы стали разбираться с балансом, с поведением машины, улучшать ее. 

В Барселоне мы вообще не провели ни одной длинной серии кругов. А теперь совершаем их и работаем с настройками, это огромная разница. 

Я видел, как нервничали люди в боксах с утра – все очень надеялись, что получится избежать новых проблем. А вечером те же лица были по-настоящему довольными».

Чжоу и Боттас за день проехали 120 кругов. Только у Red Bull (138) и Mercedes (122) дистанция оказалась больше. 

Читайте также:
Поделились
Бинотто призвал запретить инновацию Mercedes. Но потом
Предыдущая новость

Бинотто призвал запретить инновацию Mercedes. Но потом
Следующая новость

Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг

Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Леклер захватил лидерство на тестах, Williams – вторая по скорости Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Леклер захватил лидерство на тестах, Williams – вторая по скорости

Марко: Red Bull вовсе не отстает от Mercedes на полсекунды
Формула 1

Марко: Red Bull вовсе не отстает от Mercedes на полсекунды

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes
Формула 1

Брандл назвал главную сложность для Расселла в Mercedes

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Технический брифинг: у Alfa Romeo С42 нашли «выдувной» диффузор
Формула 1

Технический брифинг: у Alfa Romeo С42 нашли «выдувной» диффузор

Боттас рассказал о маленькой и большой мечте
Формула 1

Боттас рассказал о маленькой и большой мечте

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Ушедшего со скандалом директора Sauber заменил менеджер Вандорна
Формула 1

Ушедшего со скандалом директора Sauber заменил менеджер Вандорна

Почему у Alfa Romeo нет темпа? Она слишком легкая!
Формула 1

Почему у Alfa Romeo нет темпа? Она слишком легкая!

Alfa Romeo о прыжках машины: Аэротруба и симулятор подвели нас
Формула 1

Alfa Romeo о прыжках машины: Аэротруба и симулятор подвели нас

Самое важное:

Магнуссен о возвращении: Даже не догадывался, как скучаю по Ф1
Формула 1 Формула 1

Магнуссен о возвращении: Даже не догадывался, как скучаю по Ф1

«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren
Формула 1 Формула 1

«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren

Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг
Формула 1 Формула 1

Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг

Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне
Формула 1 Формула 1

Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.