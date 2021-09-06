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Формула 1 Аналитика

Боттас в Alfa Romeo: что это значит?

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Какие последствия будут у перехода Валттери из Mercedes

Боттас в Alfa Romeo: что это значит?

Итак, это свершилось: Валттери Боттас больше не пилот Mercedes. Ну, то есть еще 10 гонок у финна есть, но с 2022 года его место займет другой пилот. Кто это пилот – всем давно известно. Хотя о найме Джорджа Расселла еще не объявили, с ним даже босс Williams Йост Капито уже успел заочно попрощаться. 

Замена уставшего Кими Райкконена на Боттаса в Хинвиле – первое объявленное изменение в составах Формулы 1 на следующий сезон. И что же оно значит?

Боттас теперь «альфа»

Удивительно, но за девятилетнюю карьеру в Ф1 Валттери никогда не был лидером команды. Да, в Williams он выиграл все четыре сезона у напарников, но с паре с Пастором Мальдонадо он был дебютантом при недавнем победителе Гран При, а опыт и вице-чемпионство Фелипе Массы никак не могли сделать его вторым номером при молодом пилоте. 

С Хэмилтоном все понятно, но вот теперь Боттас наконец выходит на первую роль. Причем независимо от того, кто будет его напарником в 2022-м. Все варианты там не намекают на лидерство: Антонио Джовинацци не привыкать быть на второй роле при опытном финне, у Ника де Вриса нет опыта в Ф1, а для Алекса Элбона уже возвращение в кокпит будет за счастье. 

Тем более, что объявляя именно Боттаса первым на 2022 год, Alfa Romeo сама косвенно подтвердила его статус. Команда поменяла топ-пилота в завязке на почти топ-пилота. Валттери редко ставят в один ряд с лучшими гонщиками Ф1, но два вице-чемпионства и девять выигранных Гран При на помойке не валяются. Теперь на финне будет ответственность за команду, которая явно собралась завязать со статусом аутсайдера. 

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Всех напарников Льюиса в Формуле 1 можно поделить на два типа: сильные противники и финны. Комфортная жизнь у семикратного чемпиона была только в парах с Хейкки Ковалайненом и Боттасом. Алонсо, Баттон и Росберг никакого спуска Хэмилтону не давали. И кажется, пятилетний период спокойствия Льюиса подошел к концу.

Джордж Расселл, возможно, не будет въезжать в новые боксы, гарцуя на коне, и уж точно проявит к семикратному (а то и восьмикратному) чемпиону должное уважение на людях. Но становиться Боттасом 2.0 ему точно ни к чему.

Да и сама команда, решив расстаться с Валттери, явно намекает – будущее не за горами. И Льюиса в этом будущем нет. А значит, пора растить нового чемпиона. И разве будущих чемпионов делают пажами? Того же Льюиса в McLaren не делали, как и Ферстаппена в Red Bull. Так что для Расселла в Mercedes мы вправе ждать схожих условий.

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Alfa Romeo может сменить лагерь

Слухи о переходе итальянского бренда с Ferrari на Mercedes могли показаться абсурдными. Alfa Romeo, кажется, и пришла-то в Ф1 только ради расширения поля влияния Скудерии. Но возможно, не все так просто.

Не стоит забывать, что Alfa Romeo – только надпись на машине. Никакого прямого влияния бренда на команду нет, и из-под красно-белой ливреи явно проглядывает имя Sauber. Швейцарцы на безденежье оказались готовы торговать названием, но судя по риторике Фреда Вассера, сейчас они выходят из-под итальянского контроля.

И переход Боттаса – провозвестник этих перемен. Вассер уже говорил, что больше не согласовывает имена пилотов с Маранелло. Но взять пилота, ставшего ненужным заклятым конкурентам, вместо того, чтобы дать место кому-то из красной молодежи – это более веское заявление. 

Потенциально, переход Alfa Romeo в стан клиентов Mercedes может сильно ударить по раскладу сил в Ф1. Вернув McLaren и сохраняя Williams, немцы соберут под собой 40% голосов команд чемпионата, что расширит их влияние на будущий регламент. За Ferrari останется лишь Haas да право вето, которое в свете левеющих тенденций в серии могут все-таки и отобрать.

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Место в Williams свободно

До объявления поговаривали, что Тото Вольф может просто поменять Боттаса и Расселла местами. Теперь очевидно, что в Гроуве будет свободное место на будущий год. По крайней мере одно. И желающих на него наверняка будет вал.

Williams уже в этом году перестал быть худшей машиной чемпионата и доказал, что с новыми владельцами встал на путь реального прогресса. Даниилу Квяту, место в Гроуве, кажется, все-таки не светит. Да и в Нико Хюлькенберга, честно говоря, верится слабо. Но и других интересных вариантов хватает. Взять хоть того же Элбона. 

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