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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Отчет о тестах

Боттас утром в пятницу снял с лучшего времени тестов 1,5 секунды

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Боттас утром в пятницу снял с лучшего времени тестов 1,5 секунды
Автор:
, Главный редактор
21 февр. 2020 г., 12:01

Антигероем пятничного утра в Барселоне стала Ferrari: Себастьян Феттель остановился на трассе из-за отказа силовой установки.

Валттери Боттас за рулем болида Mercedes стал самым быстрым по итогам утренних заездов в третий день предсезонных тестов, которые сейчас проходят на трассе в Барселоне.

Результат финского пилота – 1:15.732 – оказался примерно на 1,3 секунды быстрее, чем время, показанное в четверг Кими Райкконеном и остававшееся лучшим на момент открытия трассы в пятницу. Более того, Боттас проехал быстрее, чем кто-либо за 8 дней прошлогодних предсезонных тестов: тогда лучшим стал Себастьян Феттель с результатом 1:16.221.

Боттас проехал лучший круг на самых мягких шинах (состав С5) – переход от более жесткой резины к более мягкой должен был стать и на практике стал одной из главных тенденций пятницы. Впрочем, финский пилот остался единственным, кто утром использовал состав С5. Мало кто предпринимал серьезные попытки выжать из машины максимум: пилоты предпочитали работать на длинных сериях кругов – а Даниэль Риккардо в паддоке озвучил, что после обеда собирается планирует провести имитацию гонки. Самым активным пилотом в первой половине дня стал Макс Ферстаппен, проехавший 86 кругов.

Главным же событием утра стали проблемы, возникшие на Ferrari Себастьяна Феттеля. За первые полтора часа заездов немец успел проехать около 40 кругов, когда на последнем секторе трассы его автомобиль достаточно резко потерял ход, а потом и вовсе остановился. Представители команды чуть позже рассказали, что причиной стала некая неисправность мотора и что гонщик должен вернуться на трассу после обеда.

Ближе к обеду пример с лидеров взял Williams: на стартовой прямой остановился Николя Латиффи, сообщив перед этим команде об «умершем двигателе». Менее серьезные проблемы утром возникли у Ромена Грожана: он по радио пожаловался на далекое от идеала поведение машины, после чего заехал в боксы и пробыл там примерно полчаса.

Результаты заездов

Позиция Гонщик Команда Время Шины
1 Валттери Боттас Mercedes 1:15,732 С5
2 Эстебан Окон Renault +1,370 С4
3 Лэнс Стролл Racing Point +1,606 С4
4 Даниил Квят AlphaTauri +1,695 С4
5 Макс Ферстаппен Red Bull +1,904 С2
6 Антонио Джовинацци Alfa Romeo +2,303 С3
7 Карлос Сайнс McLaren +2,542 С2
8 Ромен Грожан  Haas +2,648 С3
9 Себастьян Феттель Ferrari +2,652 С3
10 Николя Латиффи Williams +3,272 С3

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Пятница
Автор Кирилл Качнов

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