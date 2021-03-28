Боттас упрекнул Mercedes в неверном подходе к тактике

Валттери Боттас не участвовал в борьбе за победу в Сахире после того, как его второй пит-стоп продолжался почти на десять секунд дольше обычного из-за заклинившего колеса. Финский пилот завершил дистанцию третьим и получил бонус за лучшее время круга, однако такой результат не принес ему большого позитива.

«Конечно, я разочарован, – сказал финн в телеинтервью. – Хорошая новость в том, что команда заработала много очков. Но у меня осталось ощущение, что в плане тактики – как минимум в моем случае – мы избрали слишком оборонительный подход вместо того, чтобы атаковать.

Это немало удивило меня, подобное не в порядке вещей и далеко не идеально. Ну а потом у меня был медленный пит-стоп, который окончательно лишил любых возможностей, хотя темп был весьма неплохим. Так что да, это разочарование».

В ответ на уточняющий вопрос Дженсона Баттона о тактике гонщик пояснил: «У нас две машины, разный выбор резины. Все можно было сделать так, чтобы более активно играть с тактикой. Думаю, мой результат мог получиться сегодня лучше».