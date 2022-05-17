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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes

По словам финского пилота, с начала года команда смогла достигнуть существенного прогресса в реалистичности симулятора

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Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes
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Перейдя из команды Mercedes в Alfa Romeo Валттери Боттас в этом году неожиданно по скорости оказался примерно на том же уровне, что и его бывший напарник Льюис Хэмилтон. При этом сам Боттас признался, что по ряду параметров его новая команда существенно уступает прежней, чемпионской. В частности, симулятор Alfa Romeo в начале сезона был куда менее реалистичным, чем у Mercedes

«Поскольку сейчас реальные тесты сильно ограничены, роль работы на симуляторе очень высока, – цитирует Боттаса RaceFans.com. – И, честно сказать, когда я впервые пересел с симулятора Mercedes на Alfa Romeo Sauber, то почувствовал существенную разницу не в пользу последнего.

Думаю, что дело в том, что Mercedes начал развитие своего симулятора очень давно, у а моей нынешней команды он появился всего несколько лет назад, так что ей приходится догонять. Но мы уже добились колоссального прогресса в начала года в этой области.

Теперь это действительно полезная штука. Там еще есть, что улучшить, я стараюсь быть частью этого процесса, делюсь своим опытом и уверен, что мои советы были полезны. Ну и, конечно, в Майами без симулятора освоить трассу было бы очень трудно».

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