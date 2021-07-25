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Формула 1 Новости

Боттас: Уход из Mercedes изменит мой настрой

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Валттери еще не утратил надежды остаться в Брэкли

Боттас: Уход из Mercedes изменит мой настрой

Валттери Боттас с высокой вероятностью покинет Mercedes в конце этого сезона. Считается, что команда уже решила взять на его место Джорджа Расселла.

Сам Боттас пока уверяет, что еще намерен продлить контракт с чемпионами мира. Но уже признает, что уход из Mercedes изменить его подход к карьере.

«Это совершенно гипотетические рассуждения, но если быть честным, то конечно, настрой у меня был бы полностью другой, – сказал Боттас. – Это была бы совершенно новая глава моей карьеры, а значит и психологический настрой изменится. Скорее всего, я уже не буду бороться за победы и титул, по крайней мере поначалу. Это будет новый проект.

С другой стороны, это тоже может быть интересно. Но пока я намерен сохранить свое место. Я хочу остаться в команде, потому что это мой лучший шанс на победы и титул в следующем году.

Если по каким-то причинам у меня не получится, я рассмотрю другие варианты в Ф1».

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