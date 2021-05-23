Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако
Формула 1 / Гран При Монако Новость

Боттас: «У меня много, очень много пива в холодильнике»

Автор:
, Главный редактор

По словам пилота Mercedes, с проблемой, испортившей ему гонку, чемпионская команда раньше не сталкивалась

Боттас: «У меня много, очень много пива в холодильнике»

Проблема с креплением правого переднего колеса привела к сходу Валттери Боттаса, который в начале Гран При Монако был ближайшим преследователем возглавлявшего пелотон Макса Ферстаппена. Однако, по словам финского гонщика, реальные шансы на борьбу за победу были потеряны еще до злополучного пит-стопа.

«Первые 15-20 кругов гонки для меня складывались неплохо – я чувствовал себя весьма уверенно, – рассказал пилот журналистам в паддоке. – В этот момент Макс начал прибавлять, я тоже попытался ускориться – но передняя левая шина начала терять зацеп, что серьезно сказалось на моей уверенности. И к моменту пит-стопа уже было сложно рассчитывать на борьбу за победу.

Я быстро заметил заминку – и начал представлять, сколько позиций я на этом потеряю. Думаю: Сайнс наверняка меня обгонят, потом Норрис, потом кто-то еще, кто едет следом за первой тройкой… И когда все затянулось на полминуты, мне уже было трудно поверить в реальность происходящего. Не помню, чтобы такое случалось раньше – и по-моему, в моей карьере никогда не было такого, чтобы приехать на пит-стоп и остаться в боксах из-за какой-то гайки.

Обычно во вторник после гонки мы проводим большое совещание – так что, в течение пары дней разберемся с этой проблемой. Какие у меня планы на время до этого совещания? У меня много, очень много пива в холодильнике. Я буду в порядке».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако

Предыдущая новость

Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

2
Формула 1

Гран При Монако: пять быстрых выводов

3
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

10ч
4
Формула 1

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

5
Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

Самое важное:
Боттас: «У меня много, очень много пива в холодильнике»
Формула 1

Боттас: «У меня много, очень много пива в холодильнике»

Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако
Формула 1

Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако

Ферстаппен сравнил гонку в Монако с хорошим уроком
Формула 1

Ферстаппен сравнил гонку в Монако с хорошим уроком

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari
Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Почему Mercedes выбрал проигрышную тактику? Ответ Вольфа
Формула 1

Почему Mercedes выбрал проигрышную тактику? Ответ Вольфа

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari Гран При Монако
Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Почему Mercedes выбрал проигрышную тактику? Ответ Вольфа Гран При Монако
Формула 1

Почему Mercedes выбрал проигрышную тактику? Ответ Вольфа

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр Гран При Монако
Формула 1

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако Гран При Монако
Формула 1

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

Боттас: Мои интересы выше командных Гран При Монако
Формула 1

Боттас: Мои интересы выше командных

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Mercedes Больше от
Mercedes
Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако Гран При Монако
Формула 1

Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций Гран При Монако
Формула 1

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций

Mercedes готовит Хэмилтону рискованную стратегию на гонку Гран При Монако
Формула 1

Mercedes готовит Хэмилтону рискованную стратегию на гонку

Самое читаемое Сегодня

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari
Формула 1 Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Гран При Монако: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Монако: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако
Формула 1 Формула 1

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте
Формула 1 Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией
Формула 1 Формула 1

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

Победа в Монако вывела Ферстаппена в лидеры сезона Ф1
Формула 1 Формула 1

Победа в Монако вывела Ферстаппена в лидеры сезона Ф1

Почему Mercedes выбрал проигрышную тактику? Ответ Вольфа
Формула 1 Формула 1

Почему Mercedes выбрал проигрышную тактику? Ответ Вольфа

Самое важное:

Боттас: «У меня много, очень много пива в холодильнике»
Формула 1 Формула 1

Боттас: «У меня много, очень много пива в холодильнике»

Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако

Ферстаппен сравнил гонку в Монако с хорошим уроком
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен сравнил гонку в Монако с хорошим уроком

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari
Формула 1 Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.