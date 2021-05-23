Боттас: «У меня много, очень много пива в холодильнике»

Проблема с креплением правого переднего колеса привела к сходу Валттери Боттаса, который в начале Гран При Монако был ближайшим преследователем возглавлявшего пелотон Макса Ферстаппена. Однако, по словам финского гонщика, реальные шансы на борьбу за победу были потеряны еще до злополучного пит-стопа.

«Первые 15-20 кругов гонки для меня складывались неплохо – я чувствовал себя весьма уверенно, – рассказал пилот журналистам в паддоке. – В этот момент Макс начал прибавлять, я тоже попытался ускориться – но передняя левая шина начала терять зацеп, что серьезно сказалось на моей уверенности. И к моменту пит-стопа уже было сложно рассчитывать на борьбу за победу.

Я быстро заметил заминку – и начал представлять, сколько позиций я на этом потеряю. Думаю: Сайнс наверняка меня обгонят, потом Норрис, потом кто-то еще, кто едет следом за первой тройкой… И когда все затянулось на полминуты, мне уже было трудно поверить в реальность происходящего. Не помню, чтобы такое случалось раньше – и по-моему, в моей карьере никогда не было такого, чтобы приехать на пит-стоп и остаться в боксах из-за какой-то гайки.

Обычно во вторник после гонки мы проводим большое совещание – так что, в течение пары дней разберемся с этой проблемой. Какие у меня планы на время до этого совещания? У меня много, очень много пива в холодильнике. Я буду в порядке».