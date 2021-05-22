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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Боттас: У меня был шанс на поул, если бы не красный флаг

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Пилот Mercedes уверяет, что в последней попытке проехал бы намного быстрее

Боттас: У меня был шанс на поул, если бы не красный флаг

Валттери Боттас стал третьим в квалификации Гран При Монако, уступив Шарлю Леклеру и Максу Ферстаппену. Финн не смог завершить последнюю попытку в Q3 из-за аварии Леклера, приведшей к красному флагу.

После окончания сессии Боттас заверил, что должен был прибавить на последнем круге, если бы не помеха.

«Разочарован тем, что из-за красного флага не проехал последний круг, – сказал пилот Mercedes. – Но так уж иногда выходит. Я оставил все на последнюю попытку. Первый выезд [в Q3] был вообще не на уровне. А на втором, после подготовительного круга, я чувствовал себя очень хорошо и шел с опережением своего времени. Так что я расстроен».

Напарник Боттаса Льюис Хэмилтон и вовсе оказался седьмым. Но финн уверен, что Mercedes смогла прибавить в Монако: «Мы добились прогресса с машиной по ходу уик-энда. Были довольны ей в квалификации и точно имели бы шанс на поул в последней попытке. Теперь будем пытаться изо всех сил в гонке, ведь в Монако всякое бывает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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