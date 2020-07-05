Боттас: у Хэмилтона было много шансов для обгона

Валттери Боттас выиграл гран при Австрии, стартовав с поула и ни разу не уступив лидерство. Его напарник по Mercedes Льюис Хэмилтон потерял три позиции на старте из-за штрафа. Затем британец сумел выйти на второе место и после первого выезда автомобиля безопасности сократил отрыв.

До последнего круга действующий чемпион Формулы 1 держался вблизи Боттаса. После финиша победитель признал, что это была трудная гонка.

«Я все время был в напряжении, – сказал Боттас. – Перед гонкой мы не могли быть полностью уверены в машине, однако техника меня ни разу не подвела. Льюис также был очень быстр и не давал расслабиться. Стоило мне немного оторваться, как снова появлялся автомобиль безопасности и я каждый раз думал: «да сколько можно!».

Так что я не мог позволить себе совершить ни одной ошибки. К счастью мне удалось провести чистую гонку. Конечно, это лучшее начало сезона из всех возможных».