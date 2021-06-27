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Формула 1 Новости

Боттас: Третье место было максимумом

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Валттери уверен, что полностью реализовал свои шансы в Штирии

Боттас: Третье место было максимумом

Валттери Боттас потерял три позиции на стартовой решетке Гран При Штирии, из-за чего стартовал пятым. В гонке финн сумел обойти Ландо Норриса на трассе и опередить Серхио Переса за счет пит-стопа. По словам Боттаса, добиться большего у него шансов не было.

«Учитывая, каким я стартовал, третье место было максимумом, – сказал Боттас. – Было важно финишировать между двумя их [Red Bull] машинами, чтобы потерять меньше очков. И радует, что через неделю мы будем соревноваться здесь снова».

На финише Боттас всего полсекунды выиграл у Переса, который провел лишний пит-стоп и завершал гонку на более мягких и свежих шинах: 

«Мы были очень-очень близки в конце, разрыв был маленьким, – отметил Валттери. – Они выбрали лучший вариант, который могли, и у них почти получилось. Но я рад, что мы попали на подиум».

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