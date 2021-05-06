Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона
Финна попросили прокомментировать слухи о его возможном увольнении из Mercedes – и тот нашел весьма удачный ответ
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
На этой неделе один из британских таблоидов сообщил, что в команде Mercedes недовольны формой Валттери Боттаса и еще до конца чемпионата заменят его на молодого Джорджа Расселла.
Эти слухи уже прокомментировали многие – эксперты сочли подобный сценарий маловероятным, а босс чемпионов мира Тото Вольф довольно резко опроверг их.
Накануне Гран При Испании вопрос о возможности замены задали самому Валттери. И тот использовал ответ для контратаки.
«Я знаю, что меня не собираются заменять в середине сезона, – сказал гонщик на медиа-сессии. – В нашей команде так не поступают. У меня есть контракт – и вообще, я думаю, в Ф1 есть всего одна команда, которая делает так. И это не мы».
Боттас явно намекнул на Red Bull, которая в 2016-м заменила прямо по ходу чемпионата Даниила Квята на Макса Ферстаппена, а в 2019-м отказалась от Пьера Гасли ради Алекса Элбона.
Валттери продолжил: «Я вообще не чувствую никакого прессинга. Мне точно известно, как обстоят дела. А подобного дерьма всегда хватает, это тоже часть нашего спорта»
По итогам трех прошедших Гран При финн заработал 32 очка и занимает в чемпионате только четвертое место. Форма Red Bull явно не позволит Mercedes почивать на лаврах, но Валттери назвал это позитивным фактором.
«Мы очень близко, – объяснил он. – Нет сомнений, что и этот уик-энд, и все предстоящие гонки станут хорошим сражением с Red Bull, и это мотивирует нас.
Мы все нацелены вновь принять вызов – и переиграть их. А еще попробовать давить на них, вынуждая делать ошибки, как это уже случалось прежде».
Дополнительная информация: Люк Смит
Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их
Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Валттери Боттас
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes