На этой неделе один из британских таблоидов сообщил, что в команде Mercedes недовольны формой Валттери Боттаса и еще до конца чемпионата заменят его на молодого Джорджа Расселла.

Эти слухи уже прокомментировали многие – эксперты сочли подобный сценарий маловероятным, а босс чемпионов мира Тото Вольф довольно резко опроверг их.

Накануне Гран При Испании вопрос о возможности замены задали самому Валттери. И тот использовал ответ для контратаки.

«Я знаю, что меня не собираются заменять в середине сезона, – сказал гонщик на медиа-сессии. – В нашей команде так не поступают. У меня есть контракт – и вообще, я думаю, в Ф1 есть всего одна команда, которая делает так. И это не мы».

Боттас явно намекнул на Red Bull, которая в 2016-м заменила прямо по ходу чемпионата Даниила Квята на Макса Ферстаппена, а в 2019-м отказалась от Пьера Гасли ради Алекса Элбона.

Валттери продолжил: «Я вообще не чувствую никакого прессинга. Мне точно известно, как обстоят дела. А подобного дерьма всегда хватает, это тоже часть нашего спорта»

По итогам трех прошедших Гран При финн заработал 32 очка и занимает в чемпионате только четвертое место. Форма Red Bull явно не позволит Mercedes почивать на лаврах, но Валттери назвал это позитивным фактором.

«Мы очень близко, – объяснил он. – Нет сомнений, что и этот уик-энд, и все предстоящие гонки станут хорошим сражением с Red Bull, и это мотивирует нас.

Мы все нацелены вновь принять вызов – и переиграть их. А еще попробовать давить на них, вынуждая делать ошибки, как это уже случалось прежде».

Дополнительная информация: Люк Смит