«Боттас только болтает и не борется». Палмер раскритиковал пилота Mercedes

На Гран При Тосканы Валттери Боттас в очередной раз проиграл Льюису Хэмилтону борьбу за победу, хотя сумел опередить его на старте. Перед заключительным пит-стопом финн просил поставить ему не те шины, что у напарника, но в итоге оба получили Hard.

Бывший пилот Формулы 1 Джолион Палмер уверен, что Боттас только рассуждает о борьбе с Хэмилтоном, но сражаться колесо в колесо не готов.

«Боттасу не нравится бороться с Хэмилтоном, – сказал Палмер в подкасте для ВВС. – Он много говорит по радио, очень много. В Муджелло он просил, чтобы ему поставили не те шины, что Льюису. В Спа ему не нравилось, что не разрешили использовать обгонную кнопку.

Он много говорит, но никогда не борется. Он быстрый пилот и давит на Льюиса по субботам, но не по воскресеньям. Борьба кажется слишком легкой для Хэмилтона».

После гонки Боттас посетовал на неудачу. Однако Палмер напомнил, что перед вторым выездом машины безопасности Валттери рассуждал об этом по радио. И хотя его желание воплотилось в гонке, побороться с партнером по Mercedes он все равно не смог.

«В конце своего второго отрезка он сказал, что хочет выезда сейфти-кара, – заметил Палмер. – Через три круга он появился – все пошло, как хотел Боттас! Он мог бы еще попросить немного удачи и получить ее, но все равно ничего бы не сделал.

Вопрос не в удаче, а в мастерстве. В квалификации он очень близок к Льюису, но мастерство оставляет того впереди. А в гонке разница в мастерстве еще выше».