Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Формула 1 Новости

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг

Автор:
, Редактор

Экс-пилот Mercedes признался, что с уходом из команды стал гораздо чаще улыбаться

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Валттери Боттас провел за команду Mercedes пять лет, заменив Нико Росберга. Тогда Росберг заявил об уходе сразу после победы над напарником, Льюисом Хэмилтоном, в чемпионате.

В итоге Росберг выиграл с Mercedes один титул, Хэмилтон – шесть, а Боттас так не выиграл ни одного.

«Я помню, как Льюис и Нико очень жестко сражались, настолько, что это выходило за пределы гоночной трассы, – цитирует Боттаса испанская газета Marca. – Но когда я пришел в Mercedes, я не мог понять, чего это Росберг ушел. Теперь понимаю.

Ты существуешь с ощущением ножа, приставленного к твоему горлу. В таких условиях голова не всегда все верно соображает».

Боттас также весьма откровенно ответил о том, как он справлялся с прессингом за годы работы в Mercedes.

«Для меня сакральным местом остается сауна, – сказал финн. – Там приятно и да, алкоголь тоже вносит свою лепту. Я никогда не пью настолько, чтобы забыть о проблемах, но немного, скорее, чтобы расслабиться и перезапуститься перед следующим гоночным уик-эндом. Иногда это удается, иногда нет.

Но я скажу честно, что стал гораздо чаще улыбаться и смеяться, после того, как было объявлено о моем переходе в Alfa Romeo. Это правда, жить стало проще и веселее».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Предыдущая новость

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Довициозо: Уйти в конце года? Легко!
MotoGP

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Формула 1

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1

McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?
Формула 1

McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание
Формула 1

Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание

Боттас просил у Mercedes двухлетний контракт. Eму отказали
Формула 1

Боттас просил у Mercedes двухлетний контракт. Eму отказали

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг
Формула 1 Формула 1

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Формула 1 Формула 1

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1

McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?
Формула 1 Формула 1

McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение
Формула 1 Формула 1

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.