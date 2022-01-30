Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг

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Валттери Боттас провел за команду Mercedes пять лет, заменив Нико Росберга. Тогда Росберг заявил об уходе сразу после победы над напарником, Льюисом Хэмилтоном, в чемпионате.

В итоге Росберг выиграл с Mercedes один титул, Хэмилтон – шесть, а Боттас так не выиграл ни одного.

«Я помню, как Льюис и Нико очень жестко сражались, настолько, что это выходило за пределы гоночной трассы, – цитирует Боттаса испанская газета Marca. – Но когда я пришел в Mercedes, я не мог понять, чего это Росберг ушел. Теперь понимаю.

Ты существуешь с ощущением ножа, приставленного к твоему горлу. В таких условиях голова не всегда все верно соображает».

Боттас также весьма откровенно ответил о том, как он справлялся с прессингом за годы работы в Mercedes.

«Для меня сакральным местом остается сауна, – сказал финн. – Там приятно и да, алкоголь тоже вносит свою лепту. Я никогда не пью настолько, чтобы забыть о проблемах, но немного, скорее, чтобы расслабиться и перезапуститься перед следующим гоночным уик-эндом. Иногда это удается, иногда нет.

Но я скажу честно, что стал гораздо чаще улыбаться и смеяться, после того, как было объявлено о моем переходе в Alfa Romeo. Это правда, жить стало проще и веселее».