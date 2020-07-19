Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле
Финский пилот Mercedes объяснил, из-за чего провалил старт Гран При Венгрии
Валттери Боттас признался, что стартовал не вовремя. «Я среагировал на огни у себя на руле. Даже не могу сейчас сказать, что именно произошло – просто погасла какая-то индикация. Я все разрушил», – сказал пилот после финиша Гран При Венгрии. Боттас занял третье место, финишировав позади Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Спортсмен стоял на стартовой решетке вторым, но из-за своей ошибки откатился в середину первой десятки. По сути, Боттас начал движение, его машина дернулась – а затем остановилась. При этом от резкого сброса газа и нажатия на тормоз сработала система, не дающая мотору заглохнуть – она размыкает диски сцепления. Поэтому в момент, когда красные огни на светофорах погасли и тронулись все остальные пилоты, Валттери не смог тронуться вместе с ним, а потому – уступил несколько позиций.
«Это была плохая гонка. Я все провалил на старте: потерял много позиций и сам себе всё усложнил», – заключил Боттас.
Судьи Формулы 1 часто трактуют такую последовательность действий как фальстарт. Тем не менее Боттас избежал наказания во время гонки: на протяжении дистанции стюарды не выносили Валттери никаких штрафов. На момент написания заметки неизвестно, почему судьи проигнорировали фальстарт пилота Mercedes.
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|Автор
|Антон Погорельский