Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии
Mercedes доминировала утром в субботу, опередив Racing Point и Ferrari
Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон составили пару быстрейших пилотов на третьей тренировке Гран При Венгрии. При этом британец оказался всего на 0,042 секунды медленнеесвоего напарника по Mercedes. Тройку лидеров замкнул Серхио Перес на болиде Racing Point.
Лидер Red Bull Макс Ферстаппен был единственным, кто больше работал на шинах Soft, чем на Supersoft. По ходу первого получаса голландец часто жаловался на вибрации в машине и в итоговом протоколе тренировки оказался шестым.
Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель показали четвертый и восьмой результаты, при этом монегаск выиграл у партнера более половины секунды.
Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят жаловался на невозможность прогреть шины, после чего команда решила изменить настройки его машины. В протоколе россиянин оказался 17-м. При этом его напарник Пьер Гасли завершил сессию девятым.
В десятку также попали Лэнс Стролл на Racing Point (пятое время), Ландо Норрис на McLaren (седьмое) и Даниэль Риккардо (десятое).
Отметим, что гонщик Williams Джордж Расселл показал 14-е время, опередив кроме Квята и своего партнера Латифи команды Haas и Alfa Romeo в полном составе.
За ходом тренировки вы могли следить в нашей текстовой трансляции.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Валттери Боттас
|18
|1'15.437
|209.069
|2
|Льюис Хэмилтон
|20
|1'15.479
|0.042
|0.042
|208.953
|3
|Серхио Перес
|16
|1'15.598
|0.161
|0.119
|208.624
|4
|Шарль Леклер
|19
|1'15.781
|0.344
|0.183
|208.120
|5
|Лэнс Стролл
|15
|1'16.033
|0.596
|0.252
|207.430
|6
|Макс Ферстаппен
|18
|1'16.084
|0.647
|0.051
|207.291
|7
|Ландо Норрис
|18
|1'16.193
|0.756
|0.109
|206.995
|8
|Себастьян Феттель
|18
|1'16.351
|0.914
|0.158
|206.567
|9
|Пьер Гасли
|20
|1'16.453
|1.016
|0.102
|206.291
|10
|Даниэль Риккардо
|14
|1'16.508
|1.071
|0.055
|206.143
|11
|Карлос Сайнс
|21
|1'16.545
|1.108
|0.037
|206.043
|12
|Александр Элбон
|19
|1'16.582
|1.145
|0.037
|205.943
|13
|Эстебан Окон
|20
|1'16.706
|1.269
|0.124
|205.611
|14
|Джордж Расселл
|23
|1'16.847
|1.410
|0.141
|205.233
|15
|Ромен Грожан
|15
|1'16.866
|1.429
|0.019
|205.183
|16
|Кевин Магнуссен
|14
|1'17.086
|1.649
|0.220
|204.597
|17
|Даниил Квят
|15
|1'17.292
|1.855
|0.206
|204.052
|18
|Антонио Джовинацци
|20
|1'17.496
|2.059
|0.204
|203.515
|19
|Кими Райкконен
|25
|1'17.527
|2.090
|0.031
|203.433
|20
|Николя Латифи
|17
|1'17.650
|2.213
|0.123
|203.111
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Иван Матушкин