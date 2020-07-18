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Формула 1 / Гран При Венгрии / Отчет о тренировке

Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии

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Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии
Автор:
, редактор
18 июл. 2020 г., 11:01

Mercedes доминировала утром в субботу, опередив Racing Point и Ferrari

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон составили пару быстрейших пилотов на третьей тренировке Гран При Венгрии. При этом британец оказался всего на 0,042 секунды медленнеесвоего напарника по Mercedes. Тройку лидеров замкнул Серхио Перес на болиде Racing Point.

Лидер Red Bull Макс Ферстаппен был единственным, кто больше работал на шинах Soft, чем на Supersoft. По ходу первого получаса голландец часто жаловался на вибрации в машине и в итоговом протоколе тренировки оказался шестым.

Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель показали четвертый и восьмой результаты, при этом монегаск выиграл у партнера более половины секунды.

Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят жаловался на невозможность прогреть шины, после чего команда решила изменить настройки его машины. В протоколе россиянин оказался 17-м. При этом его напарник Пьер Гасли завершил сессию девятым.

В десятку также попали Лэнс Стролл на Racing Point (пятое время), Ландо Норрис на McLaren (седьмое) и Даниэль Риккардо (десятое).

Отметим, что гонщик Williams Джордж Расселл показал 14-е время, опередив кроме Квята и своего партнера Латифи команды Haas и Alfa Romeo в полном составе.

За ходом тренировки вы могли следить в нашей текстовой трансляции.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 Finland Валттери Боттас 18 1'15.437     209.069
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон 20 1'15.479 0.042 0.042 208.953
3 Mexico Серхио Перес 16 1'15.598 0.161 0.119 208.624
4 Monaco Шарль Леклер 19 1'15.781 0.344 0.183 208.120
5 Canada Лэнс Стролл 15 1'16.033 0.596 0.252 207.430
6 Netherlands Макс Ферстаппен 18 1'16.084 0.647 0.051 207.291
7 United Kingdom Ландо Норрис 18 1'16.193 0.756 0.109 206.995
8 Germany Себастьян Феттель 18 1'16.351 0.914 0.158 206.567
9 France Пьер Гасли 20 1'16.453 1.016 0.102 206.291
10 Australia Даниэль Риккардо 14 1'16.508 1.071 0.055 206.143
11 Spain Карлос Сайнс 21 1'16.545 1.108 0.037 206.043
12 Thailand Александр Элбон 19 1'16.582 1.145 0.037 205.943
13 France Эстебан Окон 20 1'16.706 1.269 0.124 205.611
14 United Kingdom Джордж Расселл 23 1'16.847 1.410 0.141 205.233
15 France Ромен Грожан 15 1'16.866 1.429 0.019 205.183
16 Denmark Кевин Магнуссен 14 1'17.086 1.649 0.220 204.597
17 Russian Federation Даниил Квят 15 1'17.292 1.855 0.206 204.052
18 Italy Антонио Джовинацци 20 1'17.496 2.059 0.204 203.515
19 Finland Кими Райкконен 25 1'17.527 2.090 0.031 203.433
20 Canada Николя Латифи 17 1'17.650 2.213 0.123 203.111
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Третья тренировка
Автор Иван Матушкин

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