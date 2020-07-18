Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон составили пару быстрейших пилотов на третьей тренировке Гран При Венгрии. При этом британец оказался всего на 0,042 секунды медленнеесвоего напарника по Mercedes. Тройку лидеров замкнул Серхио Перес на болиде Racing Point.

Лидер Red Bull Макс Ферстаппен был единственным, кто больше работал на шинах Soft, чем на Supersoft. По ходу первого получаса голландец часто жаловался на вибрации в машине и в итоговом протоколе тренировки оказался шестым.

Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель показали четвертый и восьмой результаты, при этом монегаск выиграл у партнера более половины секунды.

Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят жаловался на невозможность прогреть шины, после чего команда решила изменить настройки его машины. В протоколе россиянин оказался 17-м. При этом его напарник Пьер Гасли завершил сессию девятым.

В десятку также попали Лэнс Стролл на Racing Point (пятое время), Ландо Норрис на McLaren (седьмое) и Даниэль Риккардо (десятое).

Отметим, что гонщик Williams Джордж Расселл показал 14-е время, опередив кроме Квята и своего партнера Латифи команды Haas и Alfa Romeo в полном составе.

За ходом тренировки вы могли следить в нашей текстовой трансляции.