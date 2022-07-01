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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о тренировке

Боттас стал лучшим в сырой первой тренировке британского Гран При

Капризы погоды по сути сорвали работу команд в часовой сессии – зачетное время показали всего десять пилотов

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Боттас стал лучшим в сырой первой тренировке британского Гран При
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Сильный, хотя и непродолжительный дождь пролился над Сильверстоуном прямо перед началом заездов. По ходу заездов траектория постепенно просыхала, но долгое время никто не выезжал из боксов на сликах, предпочитая промежуточную резину. Да и на той ездили мало, так как прогноз обещает сухие квалификацию и гонку.

Лишь в самом конце – за шесть минут до клетчатого флага – Льюис Хэмилтон после пробной серии и совещания с командой покинул боксы на шинах Soft. Его примеру последовали и еще несколько гонщиков.

Семикратный чемпион показал рекордное время на первом секторе, но на втором проиграл лучшему графику разом пять секунд. На следующем круге он уже был вторым, но в этот момент заезды прервали после вылета Лэнса Стролла в повороте «Копс». Канадец потерял управление, наехав на сырой участок асфальта, но смог избежать удара о барьер.

Ошибка Лэнса Стролла, Aston Martin AMR22

Ошибка Лэнса Стролла, Aston Martin AMR22

В итоге протокол возглавил Валттери Боттас из Alfa Romeo, показавший время 1:42.249. Хэмилтон и Карлос Сайнс, которому перед началом уик-энда заменили шасси, замкнули тройку лидеров.

Из той десятки гонщиков, кто показал зачетное время, только Льюис успел сделать это на сликах.

Лидер сезона Макс Ферстаппен лишь ненадолго выехал из гаража, после чего вернулся, вылез из кокпита и большую часть времени провел в беседе со своим отцом Йосом.

Результаты первой тренировки ран При Великобритании

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 9 1'42.249  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 10 1'42.781 0.532
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari 8 1'42.967 0.718
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 7 1'43.801 1.552
5 Germany Мик Шумахер Haas 3 1'43.895 1.646
6 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 4 1'46.171 3.922
7 Denmark Кевин Магнуссен Haas 3 1'48.161 5.912
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 5 1'51.243 8.994
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri 5 1'51.373 9.124
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 5 1'59.168 16.919
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 2    
12 Mexico Серхио Перес Red Bull 3    
13 France Эстебан Окон Alpine 2    
14 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1    
15 Thailand Александр Элбон Williams 1    
16 Australia Даниэль Риккардо McLaren 4    
17 France Пьер Гасли AlphaTauri 3    
18 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 4    
19 Canada Николя Латифи Williams 1    
20 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 3    
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