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Сильный, хотя и непродолжительный дождь пролился над Сильверстоуном прямо перед началом заездов. По ходу заездов траектория постепенно просыхала, но долгое время никто не выезжал из боксов на сликах, предпочитая промежуточную резину. Да и на той ездили мало, так как прогноз обещает сухие квалификацию и гонку.

Лишь в самом конце – за шесть минут до клетчатого флага – Льюис Хэмилтон после пробной серии и совещания с командой покинул боксы на шинах Soft. Его примеру последовали и еще несколько гонщиков.

Семикратный чемпион показал рекордное время на первом секторе, но на втором проиграл лучшему графику разом пять секунд. На следующем круге он уже был вторым, но в этот момент заезды прервали после вылета Лэнса Стролла в повороте «Копс». Канадец потерял управление, наехав на сырой участок асфальта, но смог избежать удара о барьер.

Ошибка Лэнса Стролла, Aston Martin AMR22

В итоге протокол возглавил Валттери Боттас из Alfa Romeo, показавший время 1:42.249. Хэмилтон и Карлос Сайнс, которому перед началом уик-энда заменили шасси, замкнули тройку лидеров.

Из той десятки гонщиков, кто показал зачетное время, только Льюис успел сделать это на сликах.

Лидер сезона Макс Ферстаппен лишь ненадолго выехал из гаража, после чего вернулся, вылез из кокпита и большую часть времени провел в беседе со своим отцом Йосом.

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