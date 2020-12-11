Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Третья тренировка через
18 Часов
:
27 Минут
:
41 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Отчет о тренировке

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина

Поделились
Комментарии
Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина
Автор:
, Ответственный редактор

Валттери на пару десятых опередил во второй тренировке на «Яс-Марине» Льюиса Хэмилтона, главным событием сессии стал пожар на Alfa Romeo

Последняя пятница сезона-2020 завершилась с огоньком. Примерно за 20 минут до конца отведенного времени второй тренировки за машиной Кими Райкконена потянулся дум, вскоре сменившийся огнем. 

 

Финн запарковался на обочине, однако судьи не сразу приступили к тушению, и в какой-то момент над машиной бушевало серьезное пламя. Кими без разговоров отобрал огнетушитель и сам спасал машину, для чего даже оторвал несколько кузовных панелей.

 

 

Однако Alfa Romeo явно получила серьезные повреждения, и едва ли ее будет просто восстановить к субботе. Из-за тушения и эвакуации над трассой около 15 минут оставались красные флаги, что нарушило командам программу подготовку к гонке. Заезды возобновились, но у гонщиков осталось всего пять минут работы на трассе.

Читайте также:

Очки, голы, секунды

Валттери Боттас стал быстрейшим с результатом 1:36.276, опередив Льюиса Хэмилтона (+0,203) и Макса Ферстаппена (+0,770) – все трое показали лучшее время на шинах Medium. Их попытки на самом мягком составе оказались испорчены из-за ошибки в первом повороте, выезда за белую линию и трафика соответственно.

За ними в протоколе расположилась тройка на Soft: Алекс Элбон, Ландо Норрис и Эстебан Окон. Серхио Перес, получив новый мотор. проехал больше всех – 35 кругов – и показал седьмой результат, также на Medium.

Шарль Леклер оказался в пятницу сильнейшим гонщиком Ferrari с восьмым результатом. 

Даниил Квят, во второй раз за день опередив Пьера Гасли, стал по скорости 11-м. 

Незадолго до Райкконена задымил мотор и у Джорджа Расселла, но с подозрением на отказ MGU-H британец смог довести Williams до гаражей команды.

Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 28 1'36.276  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 30 1'36.479 0.203
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 30 1'37.046 0.770
4 Thailand Александр Элбон Honda 33 1'37.263 0.987
5 United Kingdom Ландо Норрис Renault 29 1'37.438 1.162
6 France Эстебан Окон Renault 30 1'37.505 1.229
7 Mexico Серхио Перес Mercedes 35 1'37.506 1.230
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari 31 1'37.508 1.232
9 Australia Даниэль Риккардо Renault 29 1'37.508 1.232
10 Canada Лэнс Стролл Mercedes 29 1'37.560 1.284
11 Russian Federation Даниил Квят Honda 32 1'37.596 1.320
12 Spain Карлос Сайнс Renault 31 1'37.616 1.340
13 France Пьер Гасли Honda 32 1'37.900 1.624
14 Finland Кими Райкконен Ferrari 28 1'38.068 1.792
15 Germany Себастьян Феттель Ferrari 32 1'38.198 1.922
16 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 34 1'38.504 2.228
17 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 31 1'38.564 2.288
18 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 24 1'38.817 2.541
19 Brazil Пьетро Фиттипальди Ferrari 25 1'39.027 2.751
20 Canada Николя Латифи Mercedes 31 1'39.132 2.856
Полные результаты

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил

Предыдущая новость

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил

Следующая новость

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Вторая тренировка
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео
Формула 1 Формула 1 / Новость

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил
Формула 2 Формула 2 / Новость

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

Феттель – FIA: Допускаете Алонсо – значит допускайте всех
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель – FIA: Допускаете Алонсо – значит допускайте всех

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы
Формула 1 Формула 1 / Новость

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы

Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты
Формула 1 Формула 1 / Новость

Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты

4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера
Формула 1 Формула 1 / Новость

4 пилота, которым не место в Формуле 1. Список Ральфа Шумахера

Самое важное:

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео
Формула 1 Формула 1 / Новость

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил
F2 Формула 2 / Новость

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16

Самое читаемое

1
Формула 1

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео

32мин
2
Формула 2

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил

3
Формула 1

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина

54мин
4
Формула 1

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

17дн
5
Формула 1

Феттель – FIA: Допускаете Алонсо – значит допускайте всех

23ч

Самое важное:

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео
Формула 1

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина
Формула 1

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил
F2

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16
Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы
Формула 1

После победы в Бахрейне Перес позвал босса Red Bull выпить текилы

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.