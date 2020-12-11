Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина

Последняя пятница сезона-2020 завершилась с огоньком. Примерно за 20 минут до конца отведенного времени второй тренировки за машиной Кими Райкконена потянулся дум, вскоре сменившийся огнем.

Финн запарковался на обочине, однако судьи не сразу приступили к тушению, и в какой-то момент над машиной бушевало серьезное пламя. Кими без разговоров отобрал огнетушитель и сам спасал машину, для чего даже оторвал несколько кузовных панелей.

Однако Alfa Romeo явно получила серьезные повреждения, и едва ли ее будет просто восстановить к субботе. Из-за тушения и эвакуации над трассой около 15 минут оставались красные флаги, что нарушило командам программу подготовку к гонке. Заезды возобновились, но у гонщиков осталось всего пять минут работы на трассе.

Очки, голы, секунды

Валттери Боттас стал быстрейшим с результатом 1:36.276, опередив Льюиса Хэмилтона (+0,203) и Макса Ферстаппена (+0,770) – все трое показали лучшее время на шинах Medium. Их попытки на самом мягком составе оказались испорчены из-за ошибки в первом повороте, выезда за белую линию и трафика соответственно.

За ними в протоколе расположилась тройка на Soft: Алекс Элбон, Ландо Норрис и Эстебан Окон. Серхио Перес, получив новый мотор. проехал больше всех – 35 кругов – и показал седьмой результат, также на Medium.

Шарль Леклер оказался в пятницу сильнейшим гонщиком Ferrari с восьмым результатом.

Даниил Квят, во второй раз за день опередив Пьера Гасли, стал по скорости 11-м.

Незадолго до Райкконена задымил мотор и у Джорджа Расселла, но с подозрением на отказ MGU-H британец смог довести Williams до гаражей команды.

Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби