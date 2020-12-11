Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина
Валттери на пару десятых опередил во второй тренировке на «Яс-Марине» Льюиса Хэмилтона, главным событием сессии стал пожар на Alfa Romeo
Последняя пятница сезона-2020 завершилась с огоньком. Примерно за 20 минут до конца отведенного времени второй тренировки за машиной Кими Райкконена потянулся дум, вскоре сменившийся огнем.
Финн запарковался на обочине, однако судьи не сразу приступили к тушению, и в какой-то момент над машиной бушевало серьезное пламя. Кими без разговоров отобрал огнетушитель и сам спасал машину, для чего даже оторвал несколько кузовных панелей.
Однако Alfa Romeo явно получила серьезные повреждения, и едва ли ее будет просто восстановить к субботе. Из-за тушения и эвакуации над трассой около 15 минут оставались красные флаги, что нарушило командам программу подготовку к гонке. Заезды возобновились, но у гонщиков осталось всего пять минут работы на трассе.
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Валттери Боттас стал быстрейшим с результатом 1:36.276, опередив Льюиса Хэмилтона (+0,203) и Макса Ферстаппена (+0,770) – все трое показали лучшее время на шинах Medium. Их попытки на самом мягком составе оказались испорчены из-за ошибки в первом повороте, выезда за белую линию и трафика соответственно.
За ними в протоколе расположилась тройка на Soft: Алекс Элбон, Ландо Норрис и Эстебан Окон. Серхио Перес, получив новый мотор. проехал больше всех – 35 кругов – и показал седьмой результат, также на Medium.
Шарль Леклер оказался в пятницу сильнейшим гонщиком Ferrari с восьмым результатом.
Даниил Квят, во второй раз за день опередив Пьера Гасли, стал по скорости 11-м.
Незадолго до Райкконена задымил мотор и у Джорджа Расселла, но с подозрением на отказ MGU-H британец смог довести Williams до гаражей команды.
Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|28
|1'36.276
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|30
|1'36.479
|0.203
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|30
|1'37.046
|0.770
|4
|Александр Элбон
|Honda
|33
|1'37.263
|0.987
|5
|Ландо Норрис
|Renault
|29
|1'37.438
|1.162
|6
|Эстебан Окон
|Renault
|30
|1'37.505
|1.229
|7
|Серхио Перес
|Mercedes
|35
|1'37.506
|1.230
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|31
|1'37.508
|1.232
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault
|29
|1'37.508
|1.232
|10
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|29
|1'37.560
|1.284
|11
|Даниил Квят
|Honda
|32
|1'37.596
|1.320
|12
|Карлос Сайнс
|Renault
|31
|1'37.616
|1.340
|13
|Пьер Гасли
|Honda
|32
|1'37.900
|1.624
|14
|Кими Райкконен
|Ferrari
|28
|1'38.068
|1.792
|15
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|32
|1'38.198
|1.922
|16
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|34
|1'38.504
|2.228
|17
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|31
|1'38.564
|2.288
|18
|Джордж Расселл
|Mercedes
|24
|1'38.817
|2.541
|19
|Пьетро Фиттипальди
|Ferrari
|25
|1'39.027
|2.751
|20
|Николя Латифи
|Mercedes
|31
|1'39.132
|2.856
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Вторая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский