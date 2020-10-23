Боттас стал лучшим в дебютной сессии Ф1 в Портимане

Дебют Формулы 1 на Международном автодроме Алгарве обошелся без сенсаций – места в первой тройке заняли лидеры общего зачета, хотя и не в том порядке, что в классификации сезона.

Большую часть полуторачасовой тренировки гонщики ездили на шинах Hard, и лишь в финальные полчаса постепенно перешли на Medium. Льюис Хэмилтон стал лучшим на жестком составе, однако на более мягком протокол возглавил Валттери Боттас – 1:18.410.

Хэмилтон остался вторым (+0,339), а третье время показал Макс Ферстаппен. Он закрутился в самом начале тренировки, из-за чего потерял какое-то время на проверку машины в боксах. В итоге голландец уступил 0,781 секунды, однако свой лучший круг проехал на Hard.

Шарль Леклер показал темп на уровне Mercedes, пока гонщики работали на жестких сликах. В отличие от соперников, он вообще не переходил на Medium, потому остался четвертым (+0,899). Монегаск тоже не избежал ошибок.

В шестерку лидеров также вошли Алекс Элбон и Карлос Сайнс, причем последний стал лидером по дистанции, проехав 42 круга.

По итогам сессии в первую десятку вошли представители в общей сложности восьми команд, включая Alfa Romeo – это не удалось лишь Haas и Williams.

Даниил Квят в концовке закрутился на трассе и завершил заезды с 13-м результатом.

Сессия сопровождалась большим количеством ошибок – на новой для себя трассе гонщики регулярно разворачивались, выезжали в гравий и нарушали пределы трассы. Однако все автомобили остались целыми, а красные флаги судьям так и не понадобились.

При этом Эстебан Окон уже под клетчатым флагом вернулся в боксы с клубами дыма из-под капота.

Результаты первой тренировки Гран При Португалии