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Формула 1 / Гран При Португалии / Отчет о тренировке

Боттас стал лучшим в дебютной сессии Ф1 в Портимане

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Боттас стал лучшим в дебютной сессии Ф1 в Портимане
Автор:
, Ответственный редактор

Пилот Mercedes опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из Red Bull

Дебют Формулы 1 на Международном автодроме Алгарве обошелся без сенсаций – места в первой тройке заняли лидеры общего зачета, хотя и не в том порядке, что в классификации сезона.

Большую часть полуторачасовой тренировки гонщики ездили на шинах Hard, и лишь в финальные полчаса постепенно перешли на Medium. Льюис Хэмилтон стал лучшим на жестком составе, однако на более мягком протокол возглавил Валттери Боттас – 1:18.410.

Хэмилтон остался вторым (+0,339), а третье время показал Макс Ферстаппен. Он закрутился в самом начале тренировки, из-за чего потерял какое-то время на проверку машины в боксах. В итоге голландец уступил 0,781 секунды, однако свой лучший круг проехал на Hard. 

 

Шарль Леклер показал темп на уровне Mercedes, пока гонщики работали на жестких сликах. В отличие от соперников, он вообще не переходил на Medium, потому остался четвертым (+0,899). Монегаск тоже не избежал ошибок. 

 

В шестерку лидеров также вошли Алекс Элбон и Карлос Сайнс, причем последний стал лидером по дистанции, проехав 42 круга. 

По итогам сессии в первую десятку вошли представители в общей сложности восьми команд, включая Alfa Romeo – это не удалось лишь Haas и Williams. 

Даниил Квят в концовке закрутился на трассе и завершил заезды с 13-м результатом. 

Сессия сопровождалась большим количеством ошибок – на новой для себя трассе гонщики регулярно разворачивались, выезжали в гравий и нарушали пределы трассы. Однако все автомобили остались целыми, а красные флаги судьям так и не понадобились.

При этом Эстебан Окон уже под клетчатым флагом вернулся в боксы с клубами дыма из-под капота. 

 

Результаты первой тренировки Гран При Португалии

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 35 1'18.410    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 35 1'18.749 0.339 0.339
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 32 1'19.191 0.781 0.442
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 33 1'19.309 0.899 0.118
5 Thailand Александр Элбон Honda 34 1'19.365 0.955 0.056
6 Spain Карлос Сайнс Renault 42 1'19.441 1.031 0.076
7 Mexico Серхио Перес Mercedes 31 1'19.907 1.497 0.466
8 Finland Кими Райкконен Ferrari 34 1'19.954 1.544 0.047
9 Australia Даниэль Риккардо Renault 27 1'20.058 1.648 0.104
10 France Пьер Гасли Honda 29 1'20.124 1.714 0.066
11 Germany Себастьян Феттель Ferrari 37 1'20.200 1.790 0.076
12 United Kingdom Ландо Норрис Renault 29 1'20.207 1.797 0.007
13 Russian Federation Даниил Квят Honda 32 1'20.278 1.868 0.071
14 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 28 1'20.846 2.436 0.568
15 Canada Лэнс Стролл Mercedes 32 1'20.954 2.544 0.108
16 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 35 1'21.009 2.599 0.055
17 France Ромен Грожан Ferrari 31 1'21.169 2.759 0.160
18 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 31 1'21.374 2.964 0.205
19 France Эстебан Окон Renault 31 1'21.673 3.263 0.299
20 Canada Николя Латифи Mercedes 34 1'22.054 3.644 0.381
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Первая тренировка
Автор Александр Кабановский

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