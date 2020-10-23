Боттас стал лучшим в дебютной сессии Ф1 в Портимане
Пилот Mercedes опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из Red Bull
Дебют Формулы 1 на Международном автодроме Алгарве обошелся без сенсаций – места в первой тройке заняли лидеры общего зачета, хотя и не в том порядке, что в классификации сезона.
Большую часть полуторачасовой тренировки гонщики ездили на шинах Hard, и лишь в финальные полчаса постепенно перешли на Medium. Льюис Хэмилтон стал лучшим на жестком составе, однако на более мягком протокол возглавил Валттери Боттас – 1:18.410.
Хэмилтон остался вторым (+0,339), а третье время показал Макс Ферстаппен. Он закрутился в самом начале тренировки, из-за чего потерял какое-то время на проверку машины в боксах. В итоге голландец уступил 0,781 секунды, однако свой лучший круг проехал на Hard.
Шарль Леклер показал темп на уровне Mercedes, пока гонщики работали на жестких сликах. В отличие от соперников, он вообще не переходил на Medium, потому остался четвертым (+0,899). Монегаск тоже не избежал ошибок.
В шестерку лидеров также вошли Алекс Элбон и Карлос Сайнс, причем последний стал лидером по дистанции, проехав 42 круга.
По итогам сессии в первую десятку вошли представители в общей сложности восьми команд, включая Alfa Romeo – это не удалось лишь Haas и Williams.
Даниил Квят в концовке закрутился на трассе и завершил заезды с 13-м результатом.
Сессия сопровождалась большим количеством ошибок – на новой для себя трассе гонщики регулярно разворачивались, выезжали в гравий и нарушали пределы трассы. Однако все автомобили остались целыми, а красные флаги судьям так и не понадобились.
При этом Эстебан Окон уже под клетчатым флагом вернулся в боксы с клубами дыма из-под капота.
Результаты первой тренировки Гран При Португалии
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|35
|1'18.410
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|35
|1'18.749
|0.339
|0.339
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|32
|1'19.191
|0.781
|0.442
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|33
|1'19.309
|0.899
|0.118
|5
|Александр Элбон
|Honda
|34
|1'19.365
|0.955
|0.056
|6
|Карлос Сайнс
|Renault
|42
|1'19.441
|1.031
|0.076
|7
|Серхио Перес
|Mercedes
|31
|1'19.907
|1.497
|0.466
|8
|Кими Райкконен
|Ferrari
|34
|1'19.954
|1.544
|0.047
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault
|27
|1'20.058
|1.648
|0.104
|10
|Пьер Гасли
|Honda
|29
|1'20.124
|1.714
|0.066
|11
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|37
|1'20.200
|1.790
|0.076
|12
|Ландо Норрис
|Renault
|29
|1'20.207
|1.797
|0.007
|13
|Даниил Квят
|Honda
|32
|1'20.278
|1.868
|0.071
|14
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|28
|1'20.846
|2.436
|0.568
|15
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|32
|1'20.954
|2.544
|0.108
|16
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|35
|1'21.009
|2.599
|0.055
|17
|Ромен Грожан
|Ferrari
|31
|1'21.169
|2.759
|0.160
|18
|Джордж Расселл
|Mercedes
|31
|1'21.374
|2.964
|0.205
|19
|Эстебан Окон
|Renault
|31
|1'21.673
|3.263
|0.299
|20
|Николя Латифи
|Mercedes
|34
|1'22.054
|3.644
|0.381
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский