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Формула 1 / Гран При России / Отчет о тренировке

Боттас стал лучшим на первой тренировке в Сочи, Хэмилтон – 19-й

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Боттас стал лучшим на первой тренировке в Сочи, Хэмилтон – 19-й
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, редактор

Даниил Квят стал седьмым в первой сессии Гран При России

Пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран При России. Финн на полсекунды опередил Даниэля Риккардо на Renault, ставшего вторым. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull, который уступил Боттасу шесть десятых.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон не проводил быстрых попыток и в протоколе сессии остался только 19-м. 

Российский пилот Даниил Квят показал седьмое время, уступив лидеру 1,3 секунды. При этом, Квят опередил своего напарника по AlphaTauri Пьера Гасли, который проехал круг почти на полсекунды медленнее и стал десятым.

Себастьян Феттель на Ferrari расположился на девятом месте, его напарник Шарль Леклер стал 11-м.

Сессия в середине была прервана красным флагом из-за сильной аварии Николя Латифи. Пилот Williams потерял контроль над болидом в 10-м повороте и влетел в ограждение.

 

Ранее по ходу сессии в аварию также попал Карлос Сайнс, однако он сумел самостоятельно добраться до боксов, а для очистки трассы от обломком оказалось достаточно режима сейфти-кара.

Однако именно вылет Сайнса лишил быстрого времени Хэмилтона, который в тот момент находился на трассе на мягких шинах. Больше Льюис с Soft не работал.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 Finland Валттери Боттас 13 1'34.923     221.788
2 Australia Даниэль Риккардо 22 1'35.430 0.507 0.507 220.609
3 Netherlands Макс Ферстаппен 22 1'35.577 0.654 0.147 220.270
4 Mexico Серхио Перес 23 1'35.796 0.873 0.219 219.767
5 Canada Лэнс Стролл 21 1'35.965 1.042 0.169 219.379
6 France Эстебан Окон 23 1'36.061 1.138 0.096 219.160
7 Russian Federation Даниил Квят 22 1'36.230 1.307 0.169 218.775
8 Thailand Александр Элбон 24 1'36.254 1.331 0.024 218.721
9 Germany Себастьян Феттель 23 1'36.323 1.400 0.069 218.564
10 France Пьер Гасли 25 1'36.706 1.783 0.383 217.699
11 Monaco Шарль Леклер 23 1'36.896 1.973 0.190 217.272
12 Spain Карлос Сайнс 8 1'36.970 2.047 0.074 217.106
13 United Kingdom Ландо Норрис 28 1'37.110 2.187 0.140 216.793
14 Italy Антонио Джовинацци 17 1'37.201 2.278 0.091 216.590
15 Finland Кими Райкконен 23 1'37.230 2.307 0.029 216.525
16 Denmark Кевин Магнуссен 22 1'37.430 2.507 0.200 216.081
17 United Kingdom Джордж Расселл 24 1'37.595 2.672 0.165 215.715
18 France Ромен Грожан 24 1'37.649 2.726 0.054 215.596
19 United Kingdom Льюис Хэмилтон 18 1'37.716 2.793 0.067 215.448
20 Canada Николя Латифи 11 1'37.784 2.861 0.068 215.299
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Первая тренировка
Автор Иван Матушкин

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