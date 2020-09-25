Боттас стал лучшим на первой тренировке в Сочи, Хэмилтон – 19-й

Пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран При России. Финн на полсекунды опередил Даниэля Риккардо на Renault, ставшего вторым. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull, который уступил Боттасу шесть десятых.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон не проводил быстрых попыток и в протоколе сессии остался только 19-м.

Российский пилот Даниил Квят показал седьмое время, уступив лидеру 1,3 секунды. При этом, Квят опередил своего напарника по AlphaTauri Пьера Гасли, который проехал круг почти на полсекунды медленнее и стал десятым.

Себастьян Феттель на Ferrari расположился на девятом месте, его напарник Шарль Леклер стал 11-м.

Сессия в середине была прервана красным флагом из-за сильной аварии Николя Латифи. Пилот Williams потерял контроль над болидом в 10-м повороте и влетел в ограждение.

Ранее по ходу сессии в аварию также попал Карлос Сайнс, однако он сумел самостоятельно добраться до боксов, а для очистки трассы от обломком оказалось достаточно режима сейфти-кара.

Однако именно вылет Сайнса лишил быстрого времени Хэмилтона, который в тот момент находился на трассе на мягких шинах. Больше Льюис с Soft не работал.