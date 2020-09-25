Боттас стал лучшим на первой тренировке в Сочи, Хэмилтон – 19-й
Даниил Квят стал седьмым в первой сессии Гран При России
Пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран При России. Финн на полсекунды опередил Даниэля Риккардо на Renault, ставшего вторым. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull, который уступил Боттасу шесть десятых.
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон не проводил быстрых попыток и в протоколе сессии остался только 19-м.
Российский пилот Даниил Квят показал седьмое время, уступив лидеру 1,3 секунды. При этом, Квят опередил своего напарника по AlphaTauri Пьера Гасли, который проехал круг почти на полсекунды медленнее и стал десятым.
Себастьян Феттель на Ferrari расположился на девятом месте, его напарник Шарль Леклер стал 11-м.
Сессия в середине была прервана красным флагом из-за сильной аварии Николя Латифи. Пилот Williams потерял контроль над болидом в 10-м повороте и влетел в ограждение.
Ранее по ходу сессии в аварию также попал Карлос Сайнс, однако он сумел самостоятельно добраться до боксов, а для очистки трассы от обломком оказалось достаточно режима сейфти-кара.
Однако именно вылет Сайнса лишил быстрого времени Хэмилтона, который в тот момент находился на трассе на мягких шинах. Больше Льюис с Soft не работал.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Валттери Боттас
|13
|1'34.923
|221.788
|2
|Даниэль Риккардо
|22
|1'35.430
|0.507
|0.507
|220.609
|3
|Макс Ферстаппен
|22
|1'35.577
|0.654
|0.147
|220.270
|4
|Серхио Перес
|23
|1'35.796
|0.873
|0.219
|219.767
|5
|Лэнс Стролл
|21
|1'35.965
|1.042
|0.169
|219.379
|6
|Эстебан Окон
|23
|1'36.061
|1.138
|0.096
|219.160
|7
|Даниил Квят
|22
|1'36.230
|1.307
|0.169
|218.775
|8
|Александр Элбон
|24
|1'36.254
|1.331
|0.024
|218.721
|9
|Себастьян Феттель
|23
|1'36.323
|1.400
|0.069
|218.564
|10
|Пьер Гасли
|25
|1'36.706
|1.783
|0.383
|217.699
|11
|Шарль Леклер
|23
|1'36.896
|1.973
|0.190
|217.272
|12
|Карлос Сайнс
|8
|1'36.970
|2.047
|0.074
|217.106
|13
|Ландо Норрис
|28
|1'37.110
|2.187
|0.140
|216.793
|14
|Антонио Джовинацци
|17
|1'37.201
|2.278
|0.091
|216.590
|15
|Кими Райкконен
|23
|1'37.230
|2.307
|0.029
|216.525
|16
|Кевин Магнуссен
|22
|1'37.430
|2.507
|0.200
|216.081
|17
|Джордж Расселл
|24
|1'37.595
|2.672
|0.165
|215.715
|18
|Ромен Грожан
|24
|1'37.649
|2.726
|0.054
|215.596
|19
|Льюис Хэмилтон
|18
|1'37.716
|2.793
|0.067
|215.448
|20
|Николя Латифи
|11
|1'37.784
|2.861
|0.068
|215.299
|Полные результаты
Предыдущая новость
«Шумахер не разговаривает». Экс-жена Бриаторе рассказала о состоянии Михаэля
Следующая новость
Феттель: Доменикали способен руководить Формулой 1
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Иван Матушкин