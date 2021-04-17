Боттас стал 8-м в квалификации из-за странных заносов

Валттери Боттас был удивлен поведением своего болида в третьем сегменте квалификации. По словам гонщика Mercedes, именно из-за этого он проиграл своему напарнику Льюису Хэмилтону почти полсекунды (став в итоге только 8-м) – в то время как по ходу двух предыдущих сегментов если и проигрывал, то не больше одной десятой.

«С тем, как машина вела себя в начале квалификации, я явно не собирался становиться восьмым, – заявил финн после окончания квалификации. – Но на первом же быстром круге в третьем сегменте во 2-м повороте заднюю ось болида резко сорвало – и то же самое повторялось и в других поворотах первого сектора. Я потерял массу времени.

То же самое имело место и во втором сегменте. Я так и не смог нормально проезжать повороты. Я не был уверен в поведении задней части машины – и это стало большим сюрпризом, в предыдущих сегментах ничего подобного не происходило. Так что, в настоящий момент я просто не знаю, в чем была причина моих проблем.

И это было не повторением проблем в Бахрейне, а чем-то новым. Теперь шины теряли сцепление с асфальтом гораздо раньше, еще на входе в поворот – чего со мной раньше не случалось».

Позже руководитель Mercedes Тото Вольф заявил, что поведение машины Боттаса в третьем сегменте связано с недостаточно хорошим прогревом покрышек.