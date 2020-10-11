Боттас списал потерю лидерства на морось в первом повороте

Валттери Боттас упустил лидерство в Гран При Айфеля после ошибки на 12-м круге гонки. Одно из колес болида Mercedes заблокировалось на подходе к первому повороту, из-за чего Боттас съехал с идеальной траектории, потерял на этом время и подставился под атаку со стороны Льюиса Хэмилтона. После финиша пилот предположил, что в конце стартовой прямой асфальт в этот момент ненадолго стал влажным.

«Я думаю, виновата морось – зацепа было заметно меньше чем на предыдущем круге, и блокировка колеса стала для меня большим сюрпризом. Конечно, сказалось и то, что я ехал первым. Льюис наверняка сразу же обратил внимание на мою блокировку – и у него было время скорректировать свои действия. Да, это прежде всего моя ошибка – но стоит учесть и сложные условия в этот момент».

По ходу гонки некоторые команды сообщали своим пилотам о вероятности того, что над трассой пройдет очень легкий и кратковременный дождь. Однако сами пилоты на появление влаги на асфальте в радиоэфире не жаловались.

«Впрочем, думаю, что и после этой ошибки у меня оставались шансы на победу, – продолжил Боттас. – Я перешел на тактику с двумя пит-стопами раньше других [другие пилоты выполнили незапланированные пит-стопы, т.к. выезд автомобиля безопасности позволил сменить шины из-за потери времени] – а именно эта тактика, я уверен, сегодня была выигрышной».

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В итоге финский пилот был вынужден сойти с трассы из-за проблем с системой турбонаддува. Самым позитивным моментом гонки для Боттаса осталась борьба на старте с Льюисом Хэмилтоном – из которой финн вышел победителем.

«Это было весело! Льюис стартовал лучше – и я освободил ему внутренний радиус в первом повороте. Я чувствовал, что мне надо тормозить как можно позже – и буквально пройти по краю трассы. Я затормозил очень поздно, меня понесло наружу – но я не собирался сдаваться просто так и, удержавшись на траектории, контратаковал во втором повороте».