Боттас согласился забыть об аварии с Расселлом

Столкновение Валттери Боттаса и Джорджа Расселла в борьбе за девятое место стало самым серьезным происшествием Гран При Эмилии-Романьи. Молодой британец попробовал провести обгон, выехав на сырую часть трассы, и не удержал машину под контролем.

В результате его занесло, отбросило на Боттаса, что привело к нескольким ударам о барьеры на высокой скорости, серьезным повреждениям техники и красным флагам.

Выбравшись из кокпита, Расселл ударил финского гонщика по шлему, получив в ответ жест средним пальцем.

Судьи FIA сочли случившееся гоночным инцидентом и не стали никого наказывать. Позже Джордж пересмотрел свое отношение к случившемуся и принес официальные извинения пилоту Mercedes.

Когда участники Ф1 съехались на очередной Гран При в португальский Портиман, журналисты сразу же спросили Боттаса, как тот оценивает ситуацию спустя полторы недели.

«Я услышал про его публикацию с извинениями, – рассказал финн, отвечая на вопрос Motorsport.com. – А потом и сам прочел ее.

Но если говорить откровенно, мы с ним не общались после гонки – после того, как вышли от судей. У меня в понедельник звонил телефон, но я не ответил, так как в тот момент еще спал.

Так что мы не общались, но для меня – как, уверен, и для Джорджа, – этот вопрос уже закрыт и остался в прошлом. Это уже история, тем более, судьи не нашли виновного. Джордж принес извинения – значит, пришло время двигаться дальше».

При этом Боттас добавил. что обсуждал случившееся с главой Mercedes F1 и менеджером Расселла Тото Вольфом.

«Мы проговорили все, что произошло, это нормальная практика, – объяснил вице-чемпион мира. – Мы согласились, что нужно сделать выводы из негатива, найти какой-то позитив и двигаться дальше.

Это была одна из тех гонок, которые хочется забыть. Позитив нашелся разве что в том, что она была всего второй в сезоне, а впереди еще 21».