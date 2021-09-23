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Формула 1 / Гран При России Новости

Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes

Автор:
, редактор Ф1

Финн будет помогать Льюису Хэмилтону в оставшихся гонках, даже несмотря на скорое расставание с Mercedes

Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes

Гран При России всегда складывался успешно для Валттери Боттаса. В 2017-м именно в Сочи гонщик одержал свою первую победу в Ф1, а в минувшем сезоне вновь стал сильнейшим. Еще трижды финн поднимался на подиум, в том числе во времена выступлений за Williams.

Однако статистика могла быть и еще успешнее, если бы в 2018-м команда Mercedes не попросила Боттаса уступить дорогу Льюису Хэмилтону. Тогда Валттери говорил, что ему «очень сложно принять» случившееся.

В нынешнем сезоне Хэмилтон ведет острейший спор за титул с Максом Ферстаппеном из Red Bull, а Боттас проигрывает напарнику уже без малого сотню очков. 

В Монце глава Mercedes Тото Вольф уже предупредил Валттери о возможности применения командных приказов в интересах Хэмилтона.

В преддверии Гран При России Боттас, для которого этот сезон в Mercedes станет последним, сказал, что со своей стороны готов работать на напарника.

«Мы многое обсудили внутри команды, рассмотрели разные сценарии, – рассказал финн в четверг в Сочи. – Каждая гонки не похожа на другие. Бывают моменты, когда надо помогать команде. Это как раз мой случай.

В нынешней ситуации я буду делать это [подчиняться приказам], так как мы одна команда, и нам важно сделать все возможное для завоевания обоих титулов, а не только Кубка конструкторов. А у Льюиса шансы стать чемпионом сейчас гораздо выше».

Говоря об истории 2018 года, Валттери добавил: «Прошло уже несколько лет. Сейчас та история уже не вызывает у меня негатива. Тогда это было болезненно, не стану спорить, и сложно принять. 

Но она осталась в прошлом, я тоже изменился. Сейчас все уже иначе».

С 2022 года Валттери Боттас будет выступать в Ф1 за Alfa Romeoб а в Mercedes его заменит Джордж Расселл.

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