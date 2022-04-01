Боттас собрался победить Mercedes в 2022 году

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В двух прошедших гонках Формулы 1 2022 года очевидным преимуществом обладали команды Ferrari и Red Bull. Третьими по скорости казались Mercedes, но, например, в Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон в квалификации оказался только 16-м, а в гонке лишь благодаря сходу соперников стал десятым.

Одним из сошедших оказался бывший напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас, который заявил, что если бы не поломка, он был бы шестым, а вообще планирует обогнать Хэмилтона и второго пилота Mercedes Джорджа Расселла по итогам сезона.

«Сезон начался для меня наилучшим образом, – признался Боттас, который перешел в Alfa Romeo и впервые за много лет заключил многолетний контракт. – Если мы продолжим развиваться в том же темпе, то сможем регулярно попадать в финал квалификации и финишировать в очках в каждой гонке.

Теперь мы можем ставить перед собой задачу победить Mercedes. Точнее, стать лучшими после двух лидеров чемпионата. Для меня это означает борьбу за пятое место в каждой гонке, что для команды уже является большим прогрессом».

Боттас также объяснил причины своего схода во второй половине гонки.

«Температура мотора начала расти, сначала потихоньку, потом резко, – сказал финский гонщик. – Возможно, что-то сломалось в системе охлаждения. В итоге мы решили остановиться, не дожидаясь отказа двигателя.

И все же гонка складывалась успешно. Если бы не сход, я мог бы рассчитывать на шестое место. У нас хорошая и быстрая машина, я чувствую, что мы уже сейчас немного быстрее Alpine».

Дополнительная информация: Адам Купер