Боттас: Рискнул с выбором шин и все сработало

Валттери Боттас выиграл спринтерский заезд Гран При Бразилии после старта со второго места. Финн выбрал для спринта мягкие шины, в то время как обладатель первой позиции Макс Ферстаппен предпочел Medium. Более мягкая резина позволила Боттасу сразу же вырваться вперед.

После финиша пилот Mercedes признал, что рисковал с выбором резины и ближе к финишу уже уступал Ферстаппену в скорости, однако риск себя оправдал.

«Для меня ключевым моментом был старт, – сказал Боттас в эфире Sky Sports. – Мы рисковали с выбором мягких шин, знали, что они дадут преимущество на старте и это сработало.

На финише было тяжело, но у Макса были проблемы в том, чтобы удержаться за мной вплотную в некоторых поворотах. Рад, что у нас все получилось».

Боттас выиграл два из трех спринтов в этом сезоне.