Боттас решил обогнать Хэмилтона при помощи ветра

Валттери Боттас был быстрее своего напарника Льюиса Хэмилтона на трассе в Муджелло с самого начала уик-энда, однако в финале квалификации он показал только второе время. Улучшись свой круг Боттасу помешал вылет Эстебана Окона и появившиеся после этого желтые флаги. Тем не менее, финский гонщик не потерял надежды опередить напарника на старте.

«Конечно, появление желтых флагов в финале квалификации меня расстроило, – сказал Боттас. – Я с самого начала на этой трассе был быстрее и мог бы улучшить свое время. Обгон завтра представляется практически невозможным. Однако на тренировках мы выяснили, что на самом деле эта трасса достаточно широка для того, чтобы выбирать альтернативные траектории в поворотах и таким образом избегать грязного воздуха.

Так что я надеюсь, что это может сработать. Опять же, первый поворот тут не так уж и близко, и есть шанс выиграть старт. Надеюсь, что на старте сохранится лобовой ветер, который дает неплохое преимущество».

Хэмилтон в целом признал превосходство напарника в скорости, но отметил, что под конец и ему удалось прибавить.

«Это феноменальная трасса, – сказал лидер чемпионата. – Ты проходишь шестой, седьмой, восьмой и девятый повороты на скоростях 275, 290 километров в час. Так что тут испытываешь недурные перегрузки. Это действительно трудная трасса. Мне было над чем поработать при прохождении первого, второго и десятого поворотов.

К тому же Валттери был меня быстрее и вчера, и сегодня утром и даже в первом сегменте квалификации. Мы с инженером много работали, чтобы получше настроить машину, я сам старался найти лучшую траекторию. Так что я рад, что под конец смог собрать идеальный круг».