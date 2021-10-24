Боттас: Red Bull прибавил сильнее, а я ошибся в Q3

Валттери Боттас стал четвертым в квалификации Гран При США, а из-за штрафа на пять позиций будет стартовать девятым, позади двух Ferrari и двух McLaren. Финн признал, что ему будет непросто их опередить, но понадеялся на стратегию пит-стопов.

«Конечно, эти машины непросто обогнать, – сказал Боттас. – Судя по ощущениям в пятницу, ехать за кем-то вплотную очень сложно. Но, по крайней мере, кажется, что в гонке будет два пит-стопа, а значит как минимум две стратегические возможности. Шансы будут».

Боттас рассказал, что четвертое место с отставнием более, чем в полсекунды от поула, было вызвано его собственной ошибкой в решающей попытке:

«Естественно, я старался квалифицироваться как можно выше, но вторая попытка в Q3 получилась грязной на третьем секторе. Я заблокировал передние колеса, у меня возникла недостаточная поворачиваемость и я потерял на этом много времени. Третий сектор не получился хорошим, так что я стартую девятым».

По мнению Боттаса, Red Bull смог в субботу сильно прибавить в сравнении с пятницей:

«В пятницу они выглядели нормально, но не восхитительно. Но за ночь прибавили сильнее нас. По моим ощущениям машина в квалификации была намного лучше, чем в пятницу, но Red Bull прибавил сильнее. Но по гоночному темпу, думаю, мы будем примерно равны».