Боттас расслабился после увольнения из Mercedes

На Гран При Турции Валттери Боттас одержал свою первую победу в 2021 году. Финн признался, что успех поднял ему настроение, но добавил, что напряжение с него спало еще после Гран При Италии, когда было объявлено о его переходе в Alfa Romeo с 2022 года.

«Я и так был уверен в себе, но приятно выиграть и напомнить себе, что умеешь побеждать, – сказал Боттас. – Честно говоря, я все равно хорошенько расслабился после Монцы, сосредоточился на пилотаже, это помогает.

В команде ничего не изменилось, все как обычно. У нас хороший командный дух, мы мотивированы на концовку сезона и много работаем, как и всегда».

По мнению советника Red Bull Хельмута Марко, на Гран При США Mercedes будет фаворитом, и Боттас так же думает, что может побороться за победу:

«У меня нет хрустального шара для предсказаний, но на бумаге этап выглядит хорошим для нас. Постараемся снова побороться за победу».