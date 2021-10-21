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Формула 1 Новости

Боттас расслабился после увольнения из Mercedes

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Валттери собирается бороться за победу в Остине

Боттас расслабился после увольнения из Mercedes

На Гран При Турции Валттери Боттас одержал свою первую победу в 2021 году. Финн признался, что успех поднял ему настроение, но добавил, что напряжение с него спало еще после Гран При Италии, когда было объявлено о его переходе в Alfa Romeo с 2022 года.

«Я и так был уверен в себе, но приятно выиграть и напомнить себе, что умеешь побеждать, – сказал Боттас. – Честно говоря, я все равно хорошенько расслабился после Монцы, сосредоточился на пилотаже, это помогает.

В команде ничего не изменилось, все как обычно. У нас хороший командный дух, мы мотивированы на концовку сезона и много работаем, как и всегда».

По мнению советника Red Bull Хельмута Марко, на Гран При США Mercedes будет фаворитом, и Боттас так же думает, что может побороться за победу:

«У меня нет хрустального шара для предсказаний, но на бумаге этап выглядит хорошим для нас. Постараемся снова побороться за победу».

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