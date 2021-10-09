Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

Валттери Боттас показал второе время в квалификации Гран При Турции, но стартует завтра с поула, так как его напарник Льюис Хэмилтон, ставший быстрейшим, потерял десять позиций из-за замены мотора.

В итоге такой расклад оказался оптимальным для Mercedes: оба гонщика стартуют с максимально высоких при таких условиях позициях. После окончания квалификации Боттас отверг предположения, что специально уступил Хэмилтону, но признал, что команда от этого выиграла.

«Условия на трассе были не самыми лучшими, особенно в первом сегменте, когда асфальт только подсыхал, – сказал Боттас. – Ну и не могу сказать, что у меня все получилось в финале квалификации.

Мне удавались хорошие круги, но в самом финале, когда мне нужно было улучшить, у машины появилась недостаточная поворачиваемость. И это испортило мне прохождение последнего сектора и не позволило опередить Хэмилтона.

С другой стороны, для команды так даже лучше. Мы с самого начала хотели, чтобы он квалифицировался как можно выше, чтобы минимизировать урон от его штрафа и потери десяти позиций.

Что касается завтра, то меня ждет своя собственная гонка, постараюсь показать ту же скорость с самого старта».