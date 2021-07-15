Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes

На Гран При Великобритании Mercedes привезла пакет обновлений болида. В команде несколько раз пытались снизить ожидания от него, но эксперты все равно полагают, что апгрейды могут изменить расклад сил в чемпионате. Однако Валттери Боттас уверяет, что больших обновок у команды нет.

«Не могу сказать точно, сколько там обновлений, но ничего супер важного нет, – сказал Боттас. – Они и не маленькие, но как сработают – посмотрим. Уже завтра будет видна скорость на одном круге».

Боттас также заверил, что не ждет привычного доминирования Mercedes в Сильверстоуне: «В этом году все будет несколько иначе из-за Red Bull. Они быстры на любых трассах в этом году. Так что мы не ждем, что здесь внезапно станем лидерами, но надеемся, что будем в лучшей форме, чем в Австрии. У нас есть кое-какие обновки, надеюсь, с ними мы приблизимся к Red Bull.

Не думаю, что возьмем поул с отрывом в секунду, как в том году. Но надеюсь, что сможем за поул побороться».