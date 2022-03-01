Боттас рассказал о маленькой и большой мечте

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Как и большинство гонщиков, Валттери Боттас всегда говорил, что в конечном счете он мечтает стать чемпионом Формулы 1. Ближе всего к этому он был, когда выступал за лидировавшую команду Mercedes, но за несколько успешных и не очень сезонов он так и не сумел превзойти своего напарника Льюиса Хэмилтона.

С этого года у Боттаса действует многолетний контракт с Alfa Romeo. И после тестов в Барселоне, которые для команды были омрачены многочисленными неисправностями, Боттас признал, что бороться за победы вряд ли будет возможно. Но от мечты стать чемпионом он не отказался.

«Я все еще не отказался от цели однажды выиграть чемпионат, я всегда об этом мечтал, – заявил Боттас. – Но сейчас я понимаю, что нашей команде нужно прибавить. Думаю, что если мы регулярно сможем финишировать в очках, то это уже будет большим достижением. Моей тайной мечтой является подняться на подиум в этом сезоне.

Думаю, нас ждет невероятный сезон, потому, что новые правила сильно ограничивают техническую свободу команд. С механической точки зрения машины стали даже более похожими друг на друга, и это вселяет надежду, что разрывы в скорости уменьшатся. Мы будем чаще видеть новые лица на финише в топ-10, а небольшие команды как наша получат новый шанс. Полагаю, вам будет на что посмотреть».

Дополнительная информация: Бенжамен Винель