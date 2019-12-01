Боттас рассказал, как собирается стать чемпионом в 2020 году

Валттери Боттас стартовал в Абу-Даби с последнего ряда, но к финишу прорвался на четвертое место, опередив среди прочих и Себастьяна Феттеля на Ferrari. Однако с точки зрения борьбы в чемпионате эта гонка для финского пилота уже ничего не решала, так как он уже гарантировал себе титул вице-чемпиона.

При этом Боттас не теряет надежды рано или поздно стать сильнейшим в Ф1. Сразу после гонки он рассказал о том, что постарается сделать это в следующем сезоне.

«Я доволен результатом в этой гонке, – сказал Валттери в эфире Sky F1. – Конечно, будучи за рулем Mercedes, четвертым местом гордиться не стоит, но это действительно была трудная гонка. Особенно в начале, когда не работала система DRS.

Льюис Хэмилтон выиграл чемпионат потому, что он был стабильнее меня и не совершал ошибок. Он был хорош в каждой гонке. Порой мне удавалось побеждать. Но в других гонках не все шло так, как я хотел. Однако этот год добавил мне уверенности. Я считаю, что смогу выиграть титул в следующем сезоне. Для этого мне нужно проанализировать свои ошибки и понять, как не повторять их в будущем. Но я почувствовал, что могу быть быстрым».

Не одержав ни одной победы в 2018-м, нынешний сезон Боттас завершил с четырьмя выигранными Гран При – это второй показатель после Хэмилтона.