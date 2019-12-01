Боттас рассказал, как собирается стать чемпионом в 2020 году
По словам финского гонщика, в этом сезоне ему не хватало стабильности, благодаря чему титул выиграл Льюис Хэмилтон.
Валттери Боттас стартовал в Абу-Даби с последнего ряда, но к финишу прорвался на четвертое место, опередив среди прочих и Себастьяна Феттеля на Ferrari. Однако с точки зрения борьбы в чемпионате эта гонка для финского пилота уже ничего не решала, так как он уже гарантировал себе титул вице-чемпиона.
При этом Боттас не теряет надежды рано или поздно стать сильнейшим в Ф1. Сразу после гонки он рассказал о том, что постарается сделать это в следующем сезоне.
«Я доволен результатом в этой гонке, – сказал Валттери в эфире Sky F1. – Конечно, будучи за рулем Mercedes, четвертым местом гордиться не стоит, но это действительно была трудная гонка. Особенно в начале, когда не работала система DRS.
Льюис Хэмилтон выиграл чемпионат потому, что он был стабильнее меня и не совершал ошибок. Он был хорош в каждой гонке. Порой мне удавалось побеждать. Но в других гонках не все шло так, как я хотел. Однако этот год добавил мне уверенности. Я считаю, что смогу выиграть титул в следующем сезоне. Для этого мне нужно проанализировать свои ошибки и понять, как не повторять их в будущем. Но я почувствовал, что могу быть быстрым».
Не одержав ни одной победы в 2018-м, нынешний сезон Боттас завершил с четырьмя выигранными Гран При – это второй показатель после Хэмилтона.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Боттас рассказал, как собирается стать чемпионом в 2020 году
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