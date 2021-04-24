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Формула 1 / Новость

Боттас рассказал, как победить Red Bull

Автор:
, редактор

Валттери верит в восьмой титул Mercedes подряд

Боттас рассказал, как победить Red Bull

На первых двух этапах Mercedes выглядела слабее Red Bull, хотя и возглавляет чемпионат на данный момент. Пилот немецкой команды Валттери Боттас считает, что у Брэкли есть все шансы выиграть титул в этом сезоне, но для этого нужно перегнать Red Bull в доработке машины.

«Думаю, мы можем выжимать из машины больше, – сказал Боттас. – Если мы улучшим управляемость и повысим баланс в поворотах, то сможем прибавить.

Нам нужно лучше понять машину, отточить настройки. 23 Гран При дают много времени, чтобы разобраться с болидом. Нам просто надо дорабатывать его эффективнее остальных. Это сильная сторона Red Bull, но нам надо работать быстрее них».

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Хюлькенберг: Плачу, когда смотрю на Red Bull

Предыдущая новость

Хюлькенберг: Плачу, когда смотрю на Red Bull
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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