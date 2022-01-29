Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена Следующая / Слухи: Red Bull провалила краш-тест машины 2022 года
Формула 1 Новости

Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание

Автор:
, редактор

Из-за проигрыша Хэмилтона финн не получил часть бонусов, но в команде скомпенсировали эту потерю и вручили Боттасу Mercedes W08

Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Валттери Боттас присоединился к Mercedes в 2017 году после неожиданного ухода из Формулы 1 Нико Росберга. Последние пять лет финн не боролся за чемпионский титул, но за это время пилот проявил себя как отличный командный игрок и помог коллективу ни разу не проиграть в битве за Кубок конструкторов.

В грядущем сезоне Ф1 Боттас будет выступать в Alfa Romeo, а в «Серебряных стрелах» его заменит экс-гонщик Williams Джордж Расселл. И, несмотря на упущенный Льюисом Хэмилтоном титул, про Валттери в Mercedes не забыли: пилоту сделали необычный прощальный подарок.

«Вы правы: тот проигрыш в Абу-Даби стоил нам определенной дополнительной суммы, – рассказал Боттас в интервью финскому подкасту Suoraa puhetta. – Некоторые бонусы мы получаем в зависимости от достижений команды. К счастью, я заранее не решил ничего купить на эти деньги! Но так оно и есть: иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь.

Но Mercedes все равно нашла способ компенсировать это. Коллектив подарил мне Mercedes W08 2017 года, на котором я одержал свою первую победу в Ф1. Но я не знаю, что делать с этой машиной прямо сейчас, потому что мне некуда ее поставить».

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Предыдущая новость

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Следующая новость

Слухи: Red Bull провалила краш-тест машины 2022 года

Слухи: Red Bull провалила краш-тест машины 2022 года
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
FIA выпустила новое заявление о расследовании гонки в Абу-Даби
Формула 1

FIA выпустила новое заявление о расследовании гонки в Абу-Даби

Риккардо: Готов остаться в McLaren до завершения карьеры
Формула 1

Риккардо: Готов остаться в McLaren до завершения карьеры

Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать
Формула 1

Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас просил у Mercedes двухлетний контракт. Eму отказали
Формула 1

Боттас просил у Mercedes двухлетний контракт. Eму отказали

Чжоу рассказал, почему Боттас – лучший напарник для новичка
Формула 1

Чжоу рассказал, почему Боттас – лучший напарник для новичка

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Mercedes Больше от
Mercedes
Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном
Формула 1

Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном

Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е Эд-Диръия I
Формула E

Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е

В 2020 году Вольф подумывал уйти из Ф1. Дело в психике
Формула 1

В 2020 году Вольф подумывал уйти из Ф1. Дело в психике

Самое важное:

Техника: дефлекторы 30 лет работали в Ф1. Чем они помешали сейчас?
Формула 1 Формула 1

Техника: дефлекторы 30 лет работали в Ф1. Чем они помешали сейчас?

FIA выпустила новое заявление о расследовании гонки в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

FIA выпустила новое заявление о расследовании гонки в Абу-Даби

Риккардо: Готов остаться в McLaren до завершения карьеры
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Готов остаться в McLaren до завершения карьеры

Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.