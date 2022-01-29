Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание

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Валттери Боттас присоединился к Mercedes в 2017 году после неожиданного ухода из Формулы 1 Нико Росберга. Последние пять лет финн не боролся за чемпионский титул, но за это время пилот проявил себя как отличный командный игрок и помог коллективу ни разу не проиграть в битве за Кубок конструкторов.

В грядущем сезоне Ф1 Боттас будет выступать в Alfa Romeo, а в «Серебряных стрелах» его заменит экс-гонщик Williams Джордж Расселл. И, несмотря на упущенный Льюисом Хэмилтоном титул, про Валттери в Mercedes не забыли: пилоту сделали необычный прощальный подарок.

«Вы правы: тот проигрыш в Абу-Даби стоил нам определенной дополнительной суммы, – рассказал Боттас в интервью финскому подкасту Suoraa puhetta. – Некоторые бонусы мы получаем в зависимости от достижений команды. К счастью, я заранее не решил ничего купить на эти деньги! Но так оно и есть: иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь.

Но Mercedes все равно нашла способ компенсировать это. Коллектив подарил мне Mercedes W08 2017 года, на котором я одержал свою первую победу в Ф1. Но я не знаю, что делать с этой машиной прямо сейчас, потому что мне некуда ее поставить».