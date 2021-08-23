Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом

По ходу летней паузы Валттери Боттас пообщался сразу с несколькими СМИ – и, само собой, в этих интервью была затронута тема планов финского гонщика на 2022 год. Контракт пилота с Mercedes истекает в конце этого года – и представители немецкой команды не раз признавали, что рассматривают вариант замены Боттаса на Джорджа Расселла.

«Нет никакой новой информации – по крайней мере, такой, которой я мог бы поделиться с публикой, – заявил финн в интервью изданию Ilta Sanomat. – Могу сказать, что в целом я рад, как развивается ситуация. Но обсуждать сейчас какие-то слухи нет смысла.

Не могу сказать, что происходит и с кем мы собираемся беседовать в ближайшем будущем, но ситуация обсуждается, и цель этих обсуждений – найти для меня наилучший вариант на следующий сезон.

В целом каждый год происходит примерно одно и то же. Надо просто научиться жить с этим. Со временем твоя кожа сама по себе становится все толще и толще».

А в беседе с каналом MTV Sport Боттас сослался на поддержку со стороны Хэмилтона.

«Льюис напрямую сказал, что хотел бы видеть напарником меня, – заявил гонщик. – У нас отличные отношения – но, если честно, пилоты не особо сильно влияют на принятие таких решений. Эти решения становятся результатом работы большой команды».