Боттас рад, что испортил Хэмилтону праздник

Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран При США и гарантировал себе шестой титул чемпиона Формулы 1. Британец стартовал пятым, но на старте прорвался на третью позицию, а растянув первый отрезок до пит-стопа вышел в лидеры. Тактика с одной остановкой позволила ему сохранять первое место значительную часть гонки, но на финише его обогнал партнер по команде Валттери Боттас.

Победы не хватило финну, чтобы сохранить интригу в чемпионате, но он остался доволен и тем, что помешал Хэмилтону взять титул, выиграв в США.

«Я свою часть сделал, и это радует, – сказал Боттас. – Но Льюис был на этом этапе силен, как и всегда.

Ощущения смешанные, ведь этот этап сам по себе я провел сильно. Но положение лучшего из остальных меня не радует. Однако, надо всегда искать положительные стороны. Это пока мой лучший сезон в Формуле 1. Я невероятно прибавил в гоночном темпе. И выиграть гонку вот так… Я уверен, что Льюис очень хотел взять титул с победой в этой гонке. Я смог ему помешать и рад этому».

Несмотря на истертые шины и явно более низкий темп, Хэмилтон не хотел пропускать Боттаса вперед в конце, и в какой-то момент даже выдавил напарника с трассы.

«Я приближался, впереди был трафик, а Льюис ошибся в 11-м повороте и я получил первый шанс, – рассказал финн. – Он закрыл внутреннюю траекторию и мне пришлось ехать по внешней. Я был впереди, но он очень поздно затормозил.

Мне пришлось съехать с трассы, чтобы избежать столкновения, но это нормально. На его месте я бы делал то же самое. Другой шанс появился, когда он слишком широко заехал в восьмой или девятый поворот, и я смог подъехать очень близко на прямой. А потом все уже было ясно».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл