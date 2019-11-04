Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Новость

Боттас рад, что испортил Хэмилтону праздник

Поделились
Комментарии
Боттас рад, что испортил Хэмилтону праздник
Автор:
, редактор
4 нояб. 2019 г., 06:19

Пилот Mercedes доволен, что смог хотя бы помешать напарнику выиграть титул и гонку одновременно.

Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран При США и гарантировал себе шестой титул чемпиона Формулы 1. Британец стартовал пятым, но на старте прорвался на третью позицию, а растянув первый отрезок до пит-стопа вышел в лидеры. Тактика с одной остановкой позволила ему сохранять первое место значительную часть гонки, но на финише его обогнал партнер по команде Валттери Боттас.

Победы не хватило финну, чтобы сохранить интригу в чемпионате, но он остался доволен и тем, что помешал Хэмилтону взять титул, выиграв в США.

«Я свою часть сделал, и это радует, – сказал Боттас. – Но Льюис был на этом этапе силен, как и всегда.

Ощущения смешанные, ведь этот этап сам по себе я провел сильно. Но положение лучшего из остальных меня не радует. Однако, надо всегда искать положительные стороны. Это пока мой лучший сезон в Формуле 1. Я невероятно прибавил в гоночном темпе. И выиграть гонку вот так… Я уверен, что Льюис очень хотел взять титул с победой в этой гонке. Я смог ему помешать и рад этому».

Несмотря на истертые шины и явно более низкий темп, Хэмилтон не хотел пропускать Боттаса вперед в конце, и в какой-то момент даже выдавил напарника с трассы.

«Я приближался, впереди был трафик, а Льюис ошибся в 11-м повороте и я получил первый шанс, – рассказал финн. – Он закрыл внутреннюю траекторию и мне пришлось ехать по внешней. Я был впереди, но он очень поздно затормозил.

Мне пришлось съехать с трассы, чтобы избежать столкновения, но это нормально. На его месте я бы делал то же самое. Другой шанс появился, когда он слишком широко заехал в восьмой или девятый поворот, и я смог подъехать очень близко на прямой. А потом все уже было ясно».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

Читайте также:

Следующая новость
Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM

Предыдущая новость

Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM

Следующая новость

Гасли сошел в Остине из-за контакта с Пересом

Гасли сошел в Остине из-за контакта с Пересом
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

2
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.