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Формула 1 / Новости

Боттас провел тесты раллийного Citroen

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Боттас провел тесты раллийного Citroen
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В свободный уик-энд пилот Mercedes F1 отправился во Францию, где потренировался за рулем Citroen C3 R5.

Машину для Валттери Боттаса подготовила команда PH Sport, с которой финн уже сотрудничал прежде.

Ралли давно является для него хобби – прошедшей зимой вице-чемпион мира проехал гонку в Лапландии, а в 2019-м выступил и в этих соревнованиях, и в Ралли Кот д'Азур. 

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Прошедшие в пятницу тесты сразу породили слухи, что Боттас собирается вновь выйти на старт ралли, тем более, что в календаре WRC недавно появилась гонка в хорошо знакомой ему Монце. Однако она пройдет в одно время с Гран При Ф1 в Бахрейне, что не оставляет Валттери шансов попробовать свои силы в споре с лучшими раллистами.

Фото и видео с тестов Боттаса:

Слайдер
Список

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
1/9

Фотограф: Орелен Вьялат

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
2/9

Фотограф: Орелен Вьялат

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
3/9

Фотограф: Орелен Вьялат

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
4/9

Фотограф: Орелен Вьялат

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
5/9

Фотограф: Орелен Вьялат

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
6/9

Фотограф: Орелен Вьялат

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
7/9

Фотограф: Орелен Вьялат

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
8/9

Фотограф: Орелен Вьялат

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport

Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
9/9

Фотограф: Орелен Вьялат

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Other rally
Пилоты Валттери Боттас
Автор Марцин Выжиковский

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