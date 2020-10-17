Боттас провел тесты раллийного Citroen
В свободный уик-энд пилот Mercedes F1 отправился во Францию, где потренировался за рулем Citroen C3 R5.
Машину для Валттери Боттаса подготовила команда PH Sport, с которой финн уже сотрудничал прежде.
Ралли давно является для него хобби – прошедшей зимой вице-чемпион мира проехал гонку в Лапландии, а в 2019-м выступил и в этих соревнованиях, и в Ралли Кот д'Азур.
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Прошедшие в пятницу тесты сразу породили слухи, что Боттас собирается вновь выйти на старт ралли, тем более, что в календаре WRC недавно появилась гонка в хорошо знакомой ему Монце. Однако она пройдет в одно время с Гран При Ф1 в Бахрейне, что не оставляет Валттери шансов попробовать свои силы в споре с лучшими раллистами.
Фото и видео с тестов Боттаса:
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Валттери Боттас, тесты Citroen R5 команды PH Sport
Фотограф: Орелен Вьялат
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Other rally
|Пилоты
|Валттери Боттас
|Автор
|Марцин Выжиковский