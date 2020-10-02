Валттери Боттас в четверг принял участие в тестах электромобиля, созданного для участия в Extreme E – серии экстремальных внедорожных гонок, которая впервые пройдет в следующем году.

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Заезды в течение всей этой недели проходят на юге Франции. В них принимают участие главным образом те, кто готовится выйти на старт чемпионата – к примеру, чемпион мира по ралли-кроссу Тимми Хансен. Или один из соперников шведа, норвежец Андреас Баккеруд.

Езда Боттаса на заметно отличающейся от Формулы 1 гоночной машине – не сенсация. Финн не раз принимал участие в ралли и регулярно садится за руль раллийных машин на тренировочных заездах. Однако есть один нюанс – о желании выставить свою команду в Extreme E недавно объявил Льюис Хэмилтон…