Боттас протестировал машину для гонок, где выставит команду Хэмилтон
Информация о заездах с участием финна пока ограничилась фотографиями
Валттери Боттас в четверг принял участие в тестах электромобиля, созданного для участия в Extreme E – серии экстремальных внедорожных гонок, которая впервые пройдет в следующем году.
Если встроенный контент не отображается – обновите страницу.
Заезды в течение всей этой недели проходят на юге Франции. В них принимают участие главным образом те, кто готовится выйти на старт чемпионата – к примеру, чемпион мира по ралли-кроссу Тимми Хансен. Или один из соперников шведа, норвежец Андреас Баккеруд.
Езда Боттаса на заметно отличающейся от Формулы 1 гоночной машине – не сенсация. Финн не раз принимал участие в ралли и регулярно садится за руль раллийных машин на тренировочных заездах. Однако есть один нюанс – о желании выставить свою команду в Extreme E недавно объявил Льюис Хэмилтон…
Читайте также:
Предыдущая новость
Honda пообещала подготовить новый мотор для 2021 года
Следующая новость
Количество выявленных случаев COVID-19 в Формуле 1 выросло до десяти за неделю
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Extreme E
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
|Автор
|Кирилл Качнов