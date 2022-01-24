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Формула 1 Новости

Боттас просил у Mercedes двухлетний контракт. Eму отказали

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Валттери был готов остаться в Mercedes только при условии, если бы с ним заключили соглашение минимум на два года

Боттас просил у Mercedes двухлетний контракт. Eму отказали
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В начале сентября 2021 года экс-гонщик Mercedes Валттери Боттас объявил о переходе в Alfa Romeo на грядущий сезон Ф1. В новом коллективе были только рады: глава Федерик Вассер даже заявил, что рассчитывает построить будущее коллектива именно вокруг Боттаса.

Несмотря на многие годы сотрудничества с Mercedes, решение об уходе далось финну не так тяжело, как могло казаться со стороны. 

«Тото Вольф знал, что в какой-то момент нам нужно будет принять решение – рассказал Боттас в подкасте Beyond The Grid. – Я понимал, что если не получится остаться в Mercedes на ближайшие два года или больше, то я точно попробую что-то новое.

Так что вопрос был простой: могут ли они мне дать двухлетний или многолетний контракт? Тото сказал, что сейчас у них нет такой возможности. Поэтому для меня все решилось довольно несложно».

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