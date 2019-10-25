Боттас: Пропустим Ferrari, даже стартуя первыми
Пилот Mercedes считает, что даже успех в квалификации не гарантирует его команде лидерства в гонке.
Пилоты Mercedes показали только четвертое и пятое времена на второй тренировке Гран При Мексики. Однако Валттери Боттас не теряет надежды побороться с Ferrari и Red Bull как в квалификации, так и в гонке.
«Мы нацелены на успех и там, и там, – заверил финн. – Мы понимаем, что сильно отстаем от Ferrari в скорости на прямых. Так что даже при квалификации на первом ряду будет трудно сохранить позицию к первому повороту. Но мы постараемся добиться лучшего результата в обеих сессиях. В конце концов, мы уже видели, что главное происходит по воскресеньям. А в эти дни мы пока сильны».
Боттас признал, что отставание в шесть десятых секунды от Феттеля оказался для него неожиданным: «Оно больше, чем ожидали. Но надеюсь, нам не потребуется чудо, чтобы прибавить».
Пилот Mercedes также отметил, что на его результаты повлияло состояние трассы.
«День не самый простой, было довольно скользко, – рассказал Боттас. – Особенно трудно было в первой сессии, когда баланс машины склонялся к избыточной поворачиваемости. Во второй практике ощущения были гораздо лучше, но все равно не хватало сцепления с асфальтом».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Боттас: Пропустим Ferrari, даже стартуя первыми
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