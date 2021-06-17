Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes

Неудачи последних недель привели к тому, что продолжение сотрудничества Mercedes с Валттери Боттасом стало вызывать все больше вопросов. Дошло до того, что появились слухи не просто о замене финна на Джорджа Расселла перед сезоном-2022, но и о возможности такой рокировки прямо по ходу нынешнего чемпионата.

В преддверии Гран При Франции гонщику пришлось комментировать ситуацию со своим настоящим и будущим в Mercedes.

«Понятно, что невозможно полностью отключиться от всей этой болтовни, – признался вице-чемпион мира. – Каждый год происходит одно и то же. Одинаковые вопросы, одинаковые спекуляции. Это часть нашего спорта.

Думаю, что пока мне еще рановато отвечать на все эти вопросы. Мы еще ничего не обсуждали всерьез по поводу контракта с Mercedes, но рано или поздно это случится.

Сейчас для меня важно сконцентрироваться на трех предстоящих гонках. Возможно, после этого мы поговорим. Пока же мне нечего сказать».

Гонщика напрямую спросили – правда ли, что в Mercedes ему уже сообщили, что не станут продлевать контракт после завершения сезона-21. Он ответил: «Мы с Тото [Вольфом, главой команды] часто общаемся. Это нормально. И недавно в очередной раз беседовали с ним. Я могу подтвердить, что как минимум никто в команде не говорил мне об этом [о том, что контракт не будет продлен]. Так что все это неправда, просто слухи. Понятно, что всегда есть какие-то спекуляции, которые не опираются на факты. Люди стараются придумать какие-то истории, чтобы собрать клики. Так все и бывает». Боттас признался, что просто отгоняет от себя мысли о будущем, прежде всего концентрируясь на настоящем. «Сейчас я просто не позволяю себе слишком много думать об этом, – объяснил он. – Так как все это отвлекает. Уж это я точно усвоил. Всему свое время. Пока я предпочитаю ничего не говорить, а просто хочу выигрывать гонки и добиваться тех результатов. на которые нацеливаюсь». В шести прошедших Гран При Валттери заработал всего 47 очков за три третьих места и два лучших круга. В чемпионате пилотов он идет на шестом месте.