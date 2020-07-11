Боттас проиграл Хэмилтону 1,4 секунды из-за тормозов

Валттери Боттас стал сильнейшим в первой квалификации сезона на сухой трассе, но во второй показал только четвертое время. Он уступил не только своему партнеру по Mercedes Льюису Хэмилтону, но и Максу Ферстаппену с Карлосом Сайнсом.

Финн отстал от Хэмилтона 1,428 секунды, после чего объяснил, что все дело в стеклении тормозов – физическом эффекте, когда из-за перегрева колодки и диски теряют свои фрикционные свойства.

«Было непросто, я не ожидал оказаться четвертым, но в сложных условиях ваша задача всегда более трудная, – объяснил финн в эфире Sky Sports. – Мне не удавалось прогреть шины, отчасти потому, что тормоза переднего правого колеса стали стеклиться, и я не мог выжимать из машины максимум на торможениях.

В таких условиях испытывать уверенность особенно важно. Но у меня все было сложно, так что я разочарован».

Валттери добавил, что рассчитывает избежать неприятностей в гонке, которая должна пройти на сухой трассе.

«Я надеюсь на это, – сказал финн. – Было бы здорово атаковать со старта до финиша, но получится ли, станет понятно только завтра. Понятно, что в тренировках у нас не было возможности проехать гоночную дистанцию, чтобы понять. как ведет себя машина».

На первом этапе чемпионата в Mercedes столкнулись с непонятными неполадками в коробках передач.

Дополнительная информация: Адам Купер