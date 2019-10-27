Боттас призвал изменить барьеры в Мехико после аварии
Валттери Боттас считает, что если бы не барьеры TecPro в последнем повороте трассы в Мексике, то последствия его аварии могли бы выйти куда безобиднее.
Валттери Боттас ошибся при входе в последний поворот в Q3 и по бетонной стене проскользил в барьер TecPro – машина финна врезалась в него под прямым углом и получила значительные повреждения.
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После аварии Боттаса отвезли в медицинский центр, где травм у финна не обнаружилось. На вопрос Motorsport.com о случившемся Валттери ответил: «По ходу последней попытки в Q3 в последнем повороте я взял немного глубже и получил больше недостаточной поворачивоемости в середине поворота. Поэтому машина пошла по широкой траектории, но со сцеплением всё было в порядке.
В том месте асфальте был грязный, а к левому переднему колесу что-то прицепилось, после чего я потерял сцепление и влетел в стену. В конце стены был барьер TecPro, концовка аварии выдалась достаточно неприятной. Во время аварии я стукнулся коленями. Через пять минут мое правое колено еще немного болело, но сейчас уже все нормально».
После аварии в эфире появилась запись тяжелого дыхания Боттаса. «У меня перехватило дыхание после удара о барьер. Потом я заметил, что забыл выключить радио», – сказал Валттери.
Боттас считает, что барьер TecPro можно было бы разместить иначе.
«Мы должны стараться избегать такого расположения TecPro, – сказал он. – С ним все в порядке, кроме того, в каком месте он начинается. Вероятно, было бы лучше, если в повороте он начинался раньше или позже. Все было бы хорошо, и мне не было бы больно, если бы я продолжал скользить вдоль стены. Конечно, мы поднимем эту тему [в разговоре с FIA]».
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
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|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Адам Купер
Боттас призвал изменить барьеры в Мехико после аварии
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