Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Боттас призвал изменить барьеры в Мехико после аварии

Поделились
Комментарии
Боттас призвал изменить барьеры в Мехико после аварии
Автор:
Соавтор: Скотт Митчелл
27 окт. 2019 г., 14:09

Валттери Боттас считает, что если бы не барьеры TecPro в последнем повороте трассы в Мексике, то последствия его аварии могли бы выйти куда безобиднее.

Валттери Боттас ошибся при входе в последний поворот в Q3 и по бетонной стене проскользил в барьер TecPro – машина финна врезалась в него под прямым углом и получила значительные повреждения.

Читайте также:

После аварии Боттаса отвезли в медицинский центр, где травм у финна не обнаружилось. На вопрос Motorsport.com о случившемся Валттери ответил: «По ходу последней попытки в Q3 в последнем повороте я взял немного глубже и получил больше недостаточной поворачивоемости в середине поворота. Поэтому машина пошла по широкой траектории, но со сцеплением всё было в порядке.

В том месте асфальте был грязный, а к левому переднему колесу что-то прицепилось, после чего я потерял сцепление и влетел в стену. В конце стены был барьер TecPro, концовка аварии выдалась достаточно неприятной. Во время аварии я стукнулся коленями. Через пять минут мое правое колено еще немного болело, но сейчас уже все нормально».

После аварии в эфире появилась запись тяжелого дыхания Боттаса. «У меня перехватило дыхание после удара о барьер. Потом я заметил, что забыл выключить радио», – сказал Валттери.

Боттас считает, что барьер TecPro можно было бы разместить иначе.

«Мы должны стараться избегать такого расположения TecPro, – сказал он. – С ним все в порядке, кроме того, в каком месте он начинается. Вероятно, было бы лучше, если в повороте он начинался раньше или позже. Все было бы хорошо, и мне не было бы больно, если бы я продолжал скользить вдоль стены. Конечно, мы поднимем эту тему [в разговоре с FIA]».

Читайте также:

Слайдер
Список

1/7

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2/7

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

3/7

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

4/7

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

5/7

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

6/7

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

7/7

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Следующая новость
«Он плохой пример для подражания». Вильнев и Хэмилтон раскритиковали Ферстаппена

Предыдущая новость

«Он плохой пример для подражания». Вильнев и Хэмилтон раскритиковали Ферстаппена

Следующая новость

Хэмилтон советовался по настройкам с заболевшим Боно

Хэмилтон советовался по настройкам с заболевшим Боно
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Квалификация
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

3
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

4
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

5
Формула 1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.